A Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla inglesa) autorizou esta quinta-feira o uso de Paxlovid, o antiviral da Pfizer contra a Covid-19 para tratar doença grave, anunciou em comunicado.

Este é assim o primeiro tratamento antiviral para tomar por via oral a ser autorizado na Europa. O tratamento consta de dois tipos de comprimido que poderá ser tomado em casa e é visto como um grande passo para acabar com a pandemia.

“O Comité de Medicamentos Humanos da EMA (CHMP) recomendou a concessão de uma autorização de comercialização condicional para o medicamento antiviral oral Paxlovid para o tratamento da Covid-19”, diz o regulador europeu. Segundo a agência europeia, este medicamento está recomendado, nesta fase, para adultos que não precisam de oxigénio suplementar e que correm maior risco de desenvolver uma forma grave de Covid-19.

