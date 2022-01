Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A escassos dias das legislativas, é natural que os portugueses queiram aceder a mais informações sobre os partidos políticos para decidirem o seu sentido de voto. Após debates na televisão e na rádio, várias pessoas tentam esclarecer muitas das dúvidas que lhes restam sobre o funcionamento do ato eleitoral e também sobre o que defende cada um dos partidos através do Google.

De acordo com a plataforma Google Trends, o partido que mais suscitou curiosidade na semana entre 19 a 26 de janeiro — em comparação com os sete dias anteriores — foi a Iniciativa Liberal com uma distribuição de interesse nos 26%, seguindo-se o Chega, com 22%. Há, no entanto, uma grande diferença entre dois partidos: se a IL é mais procurada na faixa litoral (em distritos como Lisboa, Porto, Braga e Setúbal), o Chega é o partido com mais buscas no interior do país. Só Viseu escapa a esta dicotomia, havendo um maior interesse no PSD.

Os partidos que menos interesse geraram foram o PAN (3%), o Livre (4%) e a CDU (6%). Os partidos de esquerda conquistaram 31% das buscas (PS responsável por 10%, BE por 8%) na Google, ao passo que a direita (PSD obteve 11% e CDS 10%) obteve 69% das pesquisas efetuadas até dia 26 de janeiro.

A pergunta mais procurada no Google nos últimos sete dias sobre o funcionamento do ato eleitoral foi “o que são eleições legislativas?”, seguido de “o que cada partido defende em 2022?” e de “Chega, o que defende”? Entre as oito questões mais pesquisada estão ainda “como se forma um governo?”, “como funcionam as eleições legislativas?” e ainda “PSD, o que defende?”.

Sobre como votar, os portugueses quiseram saber “onde votar” (foi a pergunta mais pesquisada) e também “como saber onde votar”. O sentido de voto também preocupa os portugueses: “Como saber onde votar?” e “em quem votar 2022?” foram, respetivamente, a terceira e a quarta questão mais procurada. Mas também há questões mais inusitadas — um dos exemplos é “o que acontece se ninguém votar?”.

No que diz respeito aos temas da agenda política mais pesquisados, a pandemia domina: “Covid-19” foi o termo mais pesquisado, seguido de “vacinas” e “saúde”. Por ordem de procura, também suscitaram o interesse dos portuguesas temáticas como a “pobreza”, a “educação”, a “habitação”, os “impostos” e, por fim, o “meio ambiente”.