O Benfica afastou oficialmente a possibilidade de investimento de John Textor. Em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM, a SAD encarnada indicou que não pretende “prosseguir os contactos informais” que iniciou com o empresário norte-americano logo depois do ato eleitoral que elegeu Rui Costa, no passado mês de outubro.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que tomou conhecimento que o seu acionista Sport Lisboa e Benfica, titular de ações representativas do seu capital social da categoria A, informou hoje o Sr. John Textor que não pretende prosseguir os contactos informais que o Sport Lisboa e Benfica e o Sr. John Textor mantiveram após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento. Da parte do Sport Lisboa e Benfica, esses contactos, enquadrados no âmbito das habituais interações entre o Sport Lisboa e Benfica, enquanto clube fundador e acionista maioritário, e entidades que revelem interesse na Benfica SAD, destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto. Tendo concluído que não pretende prosseguir esses contactos, o Sport Lisboa e Benfica entendeu comunicar esta sua decisão à Benfica SAD, para que seja divulgada ao mercado pelos meios de comunicação legalmente previstos”, pode ler-se na informação enviada pelos encarnados à CMVM.

De recordar que, ainda no próprio dia das eleições, John Textor mostrou-se “ansioso” por conversar com Rui Costa. “Creio que o Sr. [Rui] Costa merece alguns dias de paz depois das eleições, por isso, ainda não o procurei. Estou disponível para viajar até Lisboa num curto espaço de tempo, assim que ele estiver pronto para conversar”, disse o empresário em declarações ao jornal A Bola. Dias depois, o Benfica anunciou que ia receber o norte-americano para “ouvir as suas intenções relativamente ao clube”, reiterando a intenção de “conversar com todos os potenciais investidores” que Rui Costa tinha veiculado ao longo da campanha. Ainda no mesmo mês de outubro, as duas partes tiveram um “encontro cordial” no Estádio da Luz, sendo que Textor ficou de facultar “informação adicional” sobre aquilo que pretendia fazer em conjunto com o Benfica.

A decisão da SAD encarnada surge menos de uma semana de John Textor ter criticado abertamente o facto de a final da Taça da Liga, entre o Benfica e o Sporting, não ter sido transmitida na BTV, a televisão oficial do clube. “Jogo grande em Lisboa… Não tão interessante na Flórida. Estamos em 2022 e eu nem consigo assistir ao Sporting contra o Benfica na BenficaTV nos Estados Unidos. Parece que estamos em 1985, apenas a ouvir pela rádio. Por isso, têm mesmo a certeza que não precisam de ajuda?”, escreveu o norte-americano no Twitter, referindo-se a um jogo cujos direitos televisivos pertenciam unicamente à SIC e à Sport TV.