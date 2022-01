Impedida de voltar a casa, devido à Covid, jornalista neozelandesa grávida pediu refúgio aos talibãs

Em novembro, sem explicar sequer porquê, demitiu-se da Al Jazeera e ficou sem salário e sem seguro de saúde. Combinou com o namorado, Jim Huylebroekl, fotojornalista freelancer estacionado em Cabul, encontrarem-se na Bélgica, de onde ele era natural. O objetivo final era viajarem para a Nova Zelândia mas, para isso, era preciso esperar que o país, fechado por causa da pandemia de Covid-19, decidisse reabrir fronteiras — o que estava previsto para fevereiro. A seguir, ainda era necessário conseguir uma das escassas vagas do MIQ, o sistema implementado em outubro de 2020 que obriga os que regressam à Nova Zelândia reservar um dos quartos disponíveis para cumprir o período de isolamento, uma espécie de “lotaria”.

Iam ter de esperar. O problema era: onde? Como os neozelandeses só podem passar três meses em cada período de seis no espaço Schengen e não queriam correr o risco de alguma coisa correr mal com a gravidez e não poderem voltar à Bélgica, decidiram que ali não podiam ficar. Com as portas da Nova Zelândia fechadas, escreveu a jornalista, numa carta publicada esta sexta-feira no New Zealand Herald, não tiveram outra saída se não regressar ao Afeganistão — pelo menos esse visto ainda tinha validade.

Antes pegou nos contactos que, como jornalista no local, tinha feito e marcou uma reunião à distância. “Sabem que namoro com o Jim do The New York Times, mas não somos casados, certo? Bem, estou grávida e não consigo voltar para a Nova Zelândia. Se eu for para Cabul, teremos algum problema?”, perguntou. “Não, estamos felizes por si, pode vir e não terá problemas. Basta dizer às pessoas que é casada e se a situação se agravar, telefone-nos. Não se preocupe. Vai correr bem”, disseram-lhe do lado de lá.

“Quando os talibãs te oferecem — a ti, uma mulher grávida e solteira — um porto seguro, sabes que a tua situação é tramada”, escreveu a jornalista na carta em que, no final da semana passada, denunciou a situação em que se encontra.

“Isto é ridículo. É meu direito legal ir para a Nova Zelândia, onde tenho cuidados de saúde, onde tenho família. Todo o meu apoio está lá”, disse Charlotte Bellis, agora grávida de 25 semanas, este domingo à Associated Press (AP). Depois de, num primeiro momento, as autoridades neozelandesas (que entretanto remeteram para o final de fevereiro nova reavaliação sobre a reabertura de fronteiras) terem recusado o seu pedido de entrada, com o mediatismo que o caso alcançou nos últimos dias a situação mudou de figura.

Este domingo, contou a jornalista à AP, recebeu um e-mail do governo de Jacinda Ardern a dizer-lhe que, se remeter um pedido a declarar-se como “pessoa em perigo”, terá entrada garantida no país onde nasceu. Apesar do terror que a ideia de ter a filha no Afeganistão lhe provoca — “A ONU escreveu recentemente que espera que mais 50 mil mulheres morram durante o parto no Afeganistão até 2025 por causa do estado dos cuidados de saúde maternos”, detalhou na carta publicada no New Zealand Herald —, Charlotte Bellis diz que ainda não tem a certeza se vai ou não seguir o conselho das autoridades neozelandesas.

“Isso dá-lhes uma oportunidade de negar qualquer responsabilidade e, francamente, isso não é verdade”, disse à Associated Press. A atual política de restrições do governo por causa da Covid-19, concluiu, deixou “demasiadas pessoas encalhadas em todo o mundo sem caminhos para chegar a casa”.