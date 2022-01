Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal teve um crescimento de 4,9% no conjunto de 2021, um crescimento que “ultrapassa as projeções”, e no quarto trimestre o PIB subiu 5,8%, “bastante acima da média da zona euro”, sublinhou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. “Voltámos, por isso, a convergir com a União Europeia”, disse o ministro, referindo-se aos números homólogos do quarto trimestre (porque no conjunto do ano Portugal cresceu menos do que a média europeia).

“Soubemos hoje que a economia portuguesa cresceu 4,9% no conjunto do ano de 2021. é um crescimento que ultrapassa as projeções do Governo, do Banco de Portugal, da OCDE e as previsões do FMI e da Comissão Europeia”, afirmou Siza Vieira, numa mensagem de vídeo difundida pelo ministério. Siza Vieira destacou, também, que “no ultimo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5,8%, bastante acima da média da zona euro e da União Europeia”.

“Voltámos, por isso, a convergir com a União Europeia”, diz Siza Vieira, numa alusão que apenas é feita para a comparação do crescimento no quarto trimestre, em comparação com o quarto trimestre do ano anterior.

A recuperação da economia ficou a dever-se a uma recuperação do consumo interno e também a uma aceleração das nossas exportações ao longo do ano. É uma trajetória de recuperação saudável, depois de uma quebra muito brusca do PIB em 2020″, acrescentou o ministro.

Siza Vieira comentou, também, que “hoje conhecemos o números do desemprego e a taxa de 5,9% é das taxas mais baixas de sempre”. “É um sinal de uma economia que continua a crescer, a criar emprego e a projetar para o próximo ano, este que agora se inicia, a possibilidade de uma recuperação em força”, afirmou o ministro, acrescentando ainda um elogio à “capacidade das nossas empresas de conquistar mercados externos e recuperar da quebra muito grande do ano passado”.