O ano de 2021 terá sido um ano em que Portugal não conseguiu convergir com a média das economias europeias, a confirmar-se a leitura preliminar do Eurostat divulgada esta segunda-feira e que aponta para um crescimento de 5,2% na União Europeia (e, igual, na zona euro). Esse valor compara com o crescimento de 4,9% de Portugal no conjunto do ano, ou seja, menos três décimas – porém, no final do ano, a economia portuguesa desacelerou menos.

“De acordo com a primeira estimativa do crescimento anual em 2021, baseada em dados trimestrais ajustados aos efeitos sazonais e de calendário, o PIB aumentou 5,2% tanto na zona euro como na União Europeia“, indica o Eurostat no relatório divulgado esta segunda-feira. O documento não contém essa comparação, mas o INE indicou também esta segunda-feira que o crescimento em base anual terá sido de 4,9%.

Portugal teve, porém, melhores notícias relativamente à evolução da economia no quarto trimestre, já que superou as taxas de crescimento médias europeias tanto na comparação trimestral homóloga como na comparação em cadeia, ou seja, em relação ao trimestre antecedente (o terceiro). O crescimento em cadeia de 1,6% no quarto trimestre destacou-se pela positiva numa Europa que desacelerou muito mais no quatro trimestre.

O PIB na zona euro subiu apenas 0,3% (0,4% no conjunto da UE), mas houve resultados muito díspares entre os vários países. Entre os países europeus para os quais há dados, Espanha subiu 2% na comparação em cadeia (como já tinha sido noticiado na sexta-feira, quando saíram alguns dados nacionais), Portugal cresceu 1,6% e a economia sueca expandiu-se 1,4%. Porém, houve quebras trimestrais na Áustria (-2,2%), na Alemanha (-0,7%) e na Letónia (-0,1%).

Na comparação trimestral homóloga, por outro lado, todos os países tiveram variações positivas e também aí Portugal se destacou, com o crescimento de 5,8% avançado esta segunda-feira pelo INE. Na zona euro o crescimento homólogo foi de 4,6% no quarto trimestre e na União Europeia foi de 4,8%.