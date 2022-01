Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Muitas vezes, sobretudo naqueles momentos de decisão em que as mãos tremem até para quem está de fora, o quarterback parecia ser mais do que uma divindade – era alguém eterno. E quanto mais levantavam aquelas dúvidas de quem acha que não é possível ir mais além, lá aparecia ele, tantas vezes Ele, a provar de novo que essa coisa dos impossíveis não entrava no seu campeonato. Aliás, foi assim que, depois de duas décadas nos New England Patriots, mudou-se para os Tampa Bay Buccaneers e ainda foi ganhar mais uma Super Bowl. 22 anos depois, aquilo que parecia possível e passou nos últimos dias a provável é nesta fase uma inevitabilidade à espera de confirmação oficial: Tom Brady, o maior de sempre, vai retirar-se.