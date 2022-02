Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Twitter da TAP foi invadido, esta terça-feira, tendo a transportadora aérea perdido o acesso à plataforma, por volta da hora de almoço.

Foram partilhadas várias publicações na plataforma apenas com a palavra “awesome” (fantástico) e a foto de perfil da conta foi apagada, tendo sido substituída pelo foto original do utilizador do Twitter.

O nome do perfil foi alterado para “Michael Sayloor”, acompanhado de uma foto aleatória, mas essa mesma fotografia acabou por ser retirada e o nome alterado para apenas um ponto.

Contactada pelo Observador, a TAP “confirma que a sua conta oficial no Twitter foi alvo de um ataque informático” e garante que já “desenvolveu todas as diligências necessárias para proteger a conta, que está de momento suspensa”.

Foram vários os tweets publicados na conta da TAP, mas muitos deles já foram apagados, encontrando-se “indisponíveis” como informa o Twitter no perfil.

Aquando do ataque, o perfil da TAP ainda demonstrava o selo de verificação de autenticidade do Twitter.

Para já, o problema parece ter apenas acontecido na rede social Twitter, dado que o Facebook e o Instagram da transportadora área permanecem visualmente intactos.

Este é o terceiro incidente de cibersegurança deste nível em Portugal desde o início do ano, depois de um grupo de atacantes tomar o controlo dos sites do grupo Impresa, incluindo da SIC Notícias e do Expresso, e também o site da Assembleia da República, que permanece indisponível.

Notícia atualizada às 16h49