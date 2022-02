A Rússia disse esta terça-feira que não “recuaria” perante as ameaças de sanções dos EUA relativamente às tensões na Ucrânia, marcando assim o tom antes de uma conversa telefónica chave entre Moscovo e Washington.

“É Washington, e não Moscovo, que está a alimentar as tensões. Não vamos recuar e ficar atentos às ameaças de sanções dos EUA”, escreveu a embaixada russa em Washington na sua página do Twitter.

A embaixada russa estava a reagir a um tweet do corpo diplomático norte-americano acusando Moscovo de “invadir” a Ucrânia em 2014 e anexando a península da Crimeia.

FACT: It is the ???????? #USA that encouraged radical nationalist coup in ???????? #Kiev as a result of which the population of Crimea was threatened with extermination and voted for reunion with ???????? @Russia. https://t.co/06Kn5jSytb pic.twitter.com/lz5VXYdGSy

— Russian Embassy in USA ???????? (@RusEmbUSA) February 1, 2022