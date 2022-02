Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Arga e Segura vão ser excluídas das áreas abrangidas pelo concurso nacional para a prospeção de lítio que irá só avançar em seis das 8 regiões onde foi identificado um potencial da existência deste minério. Este é o resultado da avaliação ambiental estratégica proposta que determinou ainda a redução para metade da área inicial das outras seis áreas e cuja decisão pode ser consultada aqui. Declaração ambiental lítio

O Ministério do Ambiente e Ação Climática avança em comunicado que o concurso para atribuir direitos de prospeção poderá avançar no prazo de 60 dias. Nos termos da lei, uma concessão para prospeção dá direito à exploração se forem encontradas quantidades com valor comercial e cumpridas as regras legais, incluindo ambientais.

No caso da Arga (Alto Minho) e considerando que se espera que seja classificadas como área protegida, mais de metade da superfície foi considerada interdita e a evitar. Esta região foi palco de muitas manifestações populares contra a exploração de lítio. Nesta área concluíu-se que 52% é considerada interdita ou a evitar porque apesar de não ser classificada, os municípios de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Ponte de Lima têm em curso uma proposta para classificar a Serra d’Arga como área de paisagem protegida de âmbito regional, o que comprometeria mais de um terço da zona de prospeção em

A área designada Segura (Idanha-a-Nova Castelo Branco) será abrangida pela prevista redefinição da zona de proteção especial do Tejo, o que resultou na sua exclusão porque implicará que a quase totalidade da área proposta para prospeção fique inserida na Rede Natura 2000.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O parlamento, à revelia do Governo, aprovou no final do ano passado alterações à regulamentação da lei quadro do setor do mineiro que reforça a exclusão de zonas de proteção ambiental da prospeção e exploração mineira.

Para além das duas áreas excluídas, nas outras seis áreas ficam de fora do concurso as zonas de maior densidade urbana, funcional e demográfica, o que resultou na diminuição em 49% da área que foi originalmente submetida a avaliação ambiental estratégica. Vão a concurso as seguintes áreas:

Masseieme (Pinhel, Trancoso, Mêda, Almeida)

Guarda-Mangualde C

Guarda-Mangualde E

Guarda-Mangualde W

Guarda-Mangalde NW

Seixoso Vieiros (Fafe, Felgueiras, Amarante, Guimarães, Mondim de Basto e Celorico de Basto)