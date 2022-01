Matos Fernandes: "Portugal ouve Espanha. Infelizmente nem sempre acontece o contrário"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como faz questão de salientar esteve seis anos com a pasta do Ambiente, batendo todos os recordes. João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, faz um balanço, admitindo, no entanto, que tinha preparado quatro anos de legislatura. Não antecipa se ficará no Governo caso o PS saia vencedor nas eleições de 30 de janeiro. Apesar de ser um ministro “muito realizado”, assume que há muitíssima coisa para fazer.

Apesar de o Bloco ter sido criticado por várias vezes nesta entrevista ao Observador, Matos Fernandes olha para a esquerda quando se pede para escolher um parceiro para o PS, caso seja necessário. Não tem dúvidas de que o PSD “não será, nunca, na minha opinião um primeiro parceiro para conversar”.

O Ministério do Ambiente passou a ser um megaministério — que gere um megafundo de mil milhões — e, por isso, tem muitos dossiês em mãos. Mas “há quem não possa ver um chapéu a um pobre”.

João Pedro Matos Fernandes defende Bruxelas a discussão de um novo modelo de fixação dos preços grossistas da eletricidade para travar impacto do gás natural caro, mas que não ponha em causa a expansão das renováveis. E revela que em março já haverá energia a sair da barragem do Alto Tâmega. O atraso nesta obra e numa ligação a sul, garante, não faz temer pela segurança da rede de eletricidade.

Ao Observador refere, ainda, que o projeto da mina de lítio no Barroso aguarda um parecer pedido pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) a Espanha sobre impactos transfronteiriços. E é a propósito deste pedido não vinculativo que Matos Fernandes realça a falta de reciprocidade que acontece por vezes de Espanha para com Portugal. “Portugal ouve Espanha. Infelizmente nem sempre acontece o contrário”.

Mas é com Espanha que também tem de falar sobre os caudais do Rio Tejo. A expansão da área de regadio, num quadro de redução da chuva que cai abaixo do Tejo, preocupa o ministro do Ambiente, apesar de considerar que no Alqueva ainda há margem para mais, desde que com maior eficiência na utilização da água.

Andamos a ouvir há anos que as renováveis vão baixar o preço da eletricidade. Mas isso não está a acontecer. Até quando pode o Governo, ou um futuro Governo, aguentar esta escalada e impedir aumentos significativos para famílias e empresas?

Não sei de que aumentos está a falar. As renováveis já estão a fazer baixar o preço da eletricidade.

Estou a falar do preço do mercado grossista que é onde se abastecem as elétricas.

O preço do mercado grossista é marcado pela tecnologia de menor eficiência que é o gás, mas as pessoas não pagam esse preço, pagam a fatura da luz que lhes chega a casa e que, no mercado regulado no final do mês janeiro – se consumirem o mesmo –, vão receber uma fatura que é 3,4% mais baixa. Em Espanha o aumento de eletricidade foi de 34% num tempo em que diz, e bem, o mercado grossista subiu muito o preço. Se me perguntar porque conseguimos conter o preço da eletricidade foi precisamente pela grande aposta que fizemos nas renováveis, porque 60% da eletricidade que consumimos em Portugal tem origem em fontes renováveis. Colocámos 815 milhões naquilo que chamei de almofadas para conter o preço da eletricidade, mas em bom rigor 250 milhões não foram lá postos. Já lá estavam e são o sobreganho do que, no passado, foi um sobrecusto quando comparamos o preço das tarifas fixas com o preço do mercado. Todas as tarifas fixas que vêm de trás, e que eram altas quando o mercado grossista estava baixo, são hoje muito mais baixas do que o preço de mercado.

A pergunta tinha a ver com a evolução futura do preço da eletricidade, a partir do próximo ano.

A tendência será sempre essa. É a eletricidade mais barata que se pode produzir e com impacto zero na balança comercial porque toda energia fóssil obriga a importações. O fim do carvão já levou a uma poupança de 440 milhões de euros nos últimos quatro anos. É mesmo a partir de fontes renováveis que a eletricidade pode ser produzida mais barata e que a eletricidade para os portugueses vai ser mais barata num futuro que está cada vez mais próximo.

Em janeiro a tarifa desceu face a dezembro, mas ao longo do ano a tarifa regulada teve dois aumentos extraordinários. Não há nada que garanta que isso não vá acontecer este ano….

Não há nada que garanta que isso vá acontecer este ano. Todo o preço da energia em Portugal aumentou 14%, quando compara com 36% em Espanha e com mais de 80% na Noruega e de todos os países da OCDE. Sim, estamos no meio de uma crise energética e isso é inegável. O preço do gás é fixado pelos mercados internacionais e é este preço que fixa em Portugal uma parte significativa da energia, sobretudo quando não há chuva e quando não há sol, não há vento. Mas o que interessa às pessoas é o que elas pagam e essa fatura desce no mercado regulado. E de todos os três grandes comercializadores só um disse que ia ter de aumentar a tarifa. As pessoas podem mudar de comercializador e podem voltar ao mercado regulado. Não estou com isto a dar a conselhos, mas as pessoas têm de estar atentas.

Alguns países têm defendido junto da Comissão Europeia a revisão das regras do mercado grossista para que não seja a tecnologia mais cara a fixar o preço de toda a energia. Qual é a posição de Portugal?

É de total abertura a essa revisão. Eu percebo o mercado marginalista e a forma como os preços são fixados, vêm de um tempo em que a produção renovável rondava os 20%. Agora estamos nos 60% e faz todo o sentido ter um novo olhar sobre a forma como se fixam os preços. Mas isto tem de ser feito com muito juízo. Os espanhóis quiseram fazê-lo de forma razoavelmente ad hoc e aquilo que aconteceu foi que a produção de renováveis baixou imenso nos últimos meses do ano e levaram com um aumento tarifário na casa dos 30%.

Em que prazo pode acontecer essa revisão?

Tem de ser feito de forma muito ponderada, mas creio que é um trabalho que pode ser executado e a feita a cenarização em não menos do que um ano e tem de ser sempre feito um balanço sobre o risco para os contratos de renováveis em cima da mesa. Porque se essa alteração de preço levar a um desinvestimento nas renováveis, isso será um erro no médio e longo prazo. É um erro do ponto de vista ambiental, como pode ser um erro do ponto de vista económico, porque não é nada certo que os preços venham a baixar por essa intervenção. Agora estamos completamente abertos a que esse trabalho seja feito. Isso sim.