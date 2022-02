Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A série da Netflix “Soy Georgina” (“Eu, Georgina”, na plataforma de streaming em Portugal) continua a alimentar a curiosidade dos fãs de Cristiano Ronaldo. O craque português, que nunca se inibiu de mostrar nas redes sociais a sua paixão por superdesportivos, raramente deixa ver, lado a lado, os bólides que estaciona na sua garagem e que configuram uma colecção avaliada em cerca de 22 milhões de euros, segundo as contas do Daily Mail. Mas CR7 abriu uma excepção à namorada e esta abriu as portas da garagem do cinco vezes Ballon d’Or ao mundo.

Logo no primeiro episódio, as câmaras registaram para a posteridade um conjunto de “bombas” capazes de acelerar o batimento cardíaco de qualquer amante de emoções ao volante. As imagens tornadas públicas na série dedicada a Gio foram captadas na mansão do futebolista português em Madrid – com a curiosidade de ser atribuído a essa casa um valor em redor de 6 milhões de euros, ao passo que só os modelos que se vêem em partes do documentário valerão à volta de 8 milhões de euros…

Num dos frames, surge a confirmação: Cristiano Ronaldo tem pela Bugatti uma paixão de “perder a cabeça”. Isto porque, entre as maravilhas sobre rodas em que o capitão da selecção portuguesa se desloca em grande estilo, ao Chiron fica reservado um lugar de destaque na garagem. O superdesportivo francês é estacionado numa extremidade e mantém-se convenientemente desimpedido, para estar pronto a arrancar a qualquer momento, libertando os 1500 cv que o levam de 0 100 km/h em 2,5 segundos. Ronaldo é também proprietário de um Veyron Grand Sport.

Ainda sujeito a confirmação – e os rumores persistem há mais de um ano – está a hipótese de Ronaldo ser um dos 10 proprietários da série limitada Centodieci, que a Bugatti disponibilizou por um valor unitário de 8 milhões euros.

Certo mesmo é que a estrela do Manchester United tem uma “queda” para os pares e para os trios, no que toca aos automóveis de luxo. Ao Chiron soma o Veyron e, ainda incerto, o Centodieci. Com o emblema do cavallino rampante contam-se um Ferrari 599 GTO, um F12 TDF e um Monza.

Mas a Lamborghini também alinha nesta selecção, com as cores do Aventador. Entre a oferta da McLaren, Ronaldo decidiu juntar o exclusivo Senna ao MP4-12C, com os construtores britânicos a serem igualmente representados pela Bentley, Rolls-Royce e Land Rover. De Crewe para a garagem do ás da bola saíram um Flying Spur e um Continental GT, fazendo companhia ao Rolls-Royce Phantom Drophead. No que toca a SUV, a escolha de CR7 recaiu no Cullinan e no Range Rover Sport, que se juntam a dois outros modelos com a marca da estrela, designadamente o Classe G Brabus que Gio ofereceu ao namorado quando Ronaldo fez 35 anos e o Mercedes AMG GLE. A lista prossegue com o S65 AMG e inclui ainda o icónico Chevrolet Camaro, o único muscle car norte-americano que conquistou um espaço na colecção do futebolista português.

Na série, descrevendo o início da relação, Gio comenta que ia para o trabalho de autocarro e saía de Bugatti, quando Cristiano a ia buscar à loja da Gucci onde se conheceram. Já CR7 opta por descrever os seus carros como “vistosos”, sublinhando que a namorada, habituada a andar de transportes públicos, até se “adaptou” bem ao seu estilo de vida, que inclui outros “brinquedos” como um jacto privado e o iate CG, avaliado em 6,1 milhões de euros.