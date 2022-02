Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os restos mumificados de uma mulher de 70 anos foram descobertos em Itália pela autoridades locais, o que provocou um novo debate em relação ao isolamento da população idosa.

Marinella Betta foi descoberta na sua casa, perto do Lago Como, no norte de Itália. Sem qualquer parente vivo, a mulher foi encontrada quando a polícia se deslocou à sua residência por risco de quedas de árvores no seu jardim me consequência dos fortes ventos da região.

Segundo os jornais locais, explica a AFP, nenhum dos vizinhos tinha contactado com a idosa nos últimos dois anos e meio, assumindo que se tinha mudado daquela residência no início da pandemia da Covid-19. A polícia não encontrou nenhuma prova no local que sugerisse uma morte não natural — a mulher foi encontrada sentada à mesa e a câmara de Prestino vai pagar os custos do funeral da septuagenária

“O que aconteceu com Marinella Beretta em Como, a solidão esquecida, pesa nas nossas consciências“, lamentou a ministra italiana da Família, Elena Bonetti, numa publicação nas redes sociais.

Temos o dever, enquanto comunidade que quer manter-se unida, de relembrar a sua vida”, expressou a ministra na rede social Facebook. “Temos de para de limitar os nossos horizontes à esfera privada e voltar a cuidar uns dos outros. Cuidar de todos é a experiências das famílias, das instituições, da nossa cidadania: ninguém deve ser deixado sozinho.”

Segundo o relatório de 2018 do Instituto Nacional de Estatísticas de Itália, quase 40% da população italiana com mais de 75 anos vive sozinha. Além disso, a mesma percentagem de pessoas não tem nenhum parente nem amigos a quem recorrer em caso de necessidade.