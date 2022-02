Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O comunicado do Coliseu do Porto é curto e não tem detalhes sobre a identidade do bailarino. “Lamentamos informar que, por motivo de acidente de um dos bailarinos da companhia Royal Russian Ballet, o espetáculo ‘O Lago dos Cisnes’, previsto para esta quarta-feira, 9 de fevereiro, às 21h30, não tem condições para se realizar e será adiado para 19 de fevereiro, à mesma hora.” Segundo avança a Rádio Renascença, o jovem tem 22 anos. Desapareceu no mar de uma praia do Norte de Portugal, notícia que foi amplamente divulgada pela comunicação social.

“O Coliseu continuará a acompanhar a situação e está solidário com todos os elementos da Royal Russian Ballet”, lê-se ainda na página oficial da sala de espetáculos. Já no site e nas redes sociais da companhia de bailado não há uma palavra sobre o assunto. A última publicação, no Facebook, é de terça-feira, de um espetáculo em Espanha. “Outro espetáculo de A Bela Adormecida” foi bem sucedido! Obrigado, caros espectadores, pelos aplausos tempestuosos!” Sobre o desaparecimento do bailariano de nacionalidade ucraniano não há nem uma palavra.

Uma utilizadora do Facebook, questiona o silêncio: “Por que é que não há uma mensagem na página do grupo de que um dançarino que desapareceu em Portugal ontem? Que ações foram tomadas pelos organizadores, diretores e bailarinos que estiveram presentes no incidente?”, escreve, questionando a decisão de a companhia avançar com a tourné.

No Porto, o Lago dos Cisnes foi adiado para dia 19, mas no Coliseu de Lisboa nenhuma nota dá conta de que a data de 21 de fevereiro vá ser alterada. O espetáculo de terça-feira já tinha lotação esgotada.

As buscas continuam

Foi na terça-feira que o jovem de nacionalidade ucraniana, que terá 22 anos, desapareceu no mar, na Praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Depois de interrompidas as buscas durante a noite, foram retomadas esta quarta-feira de manhã, às 8h30.

A operação envolve os Bombeiros Sapadores de Gaia, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Capitania dos Portos de Douro e Leixões, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citada pela Lusa

Além do jovem desaparecido, no dia do acidente foram retiradas da água mais duas pessoas em dificuldades, depois do alerta ter sido dado às 16h50, através dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia. Um dos jovens, também de nacionalidade ucraniana, foi resgatado para terra por um português, com a ajuda de uma prancha, e depois transportado para uma unidade hospitalar. O português acabou por precisar também de ajuda.

As vítimas estariam a banhos quando entraram em dificuldades na água, tendo uma delas desaparecido.