Em 2022, a grande novidade da Mazda para o Velho Continente será o CX-60, um SUV de dimensões mais generosas do que o CX-5 e que militará no segmento D que, não sendo o que encerra o maior potencial de vendas nos mercados europeus, permitirá ao construtor nipónico passar a ter um novo porta-estandarte na sua gama SUV. A revelação, anunciou a marca, está agendada para o próximo dia 8 de Março.

Se o Salão de Genebra se tivesse realizado este ano – foi cancelado, de novo, devido à pandemia – o novo CX-60 seria a estrela no stand da Mazda no certame helvético. Mas, ainda assim, a agenda não sofreu grandes alterações. Em vez de ser desvendado em Fevereiro, o futuro SUV de cinco lugares vai ser apresentado no mês seguinte, trazendo consigo uma grande novidade: uma mecânica híbrida plug-in (PHEV).

Tirando partido de uma nova arquitectura, maior e que cumpre os requisitos da hibridização, o CX-60 PHEV marca a estreia da Mazda numa tecnologia que tem vindo a conquistar cada vez mais clientes, pelas vantagens em termos de aquisição (em particular, para as empresas) e também no que toca aos custos de utilização, se (e só se) a bateria for recarregada regularmente. O conjunto a que o construtor japonês vai recorrer combina um motor de quatro cilindros em linha com 2,5 litros e um motor eléctrico, totalizando mais de 300 cv de potência máxima. Segundo a marca, o novo modelo irá conjugar performance e eficiência, com “uma aceleração suave e poderosa”.

É igualmente esperada uma evolução do Kodo Design, a linguagem estilística da Mazda, como o teaser agora libertado sugere, ao realçar o farol e a estreita linha em LED que se “intromete” na grelha frontal.