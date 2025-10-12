A nova berlina eléctrica Mazda 6e, que agora chega ao mercado português, é surpreendentemente interessante e competitiva, o que a posiciona (muito provavelmente) como o melhor eléctrico japonês. Contudo, não deixa de ser curioso que isso tenha sido atingido com a ajuda de um fabricante chinês e de um modelo em específico, o Deepal L07, que pode ver aqui.

Esta não é a primeira vez que a Mazda lança um veículo eléctrico, mas a sua primeira incursão por esta tecnologia esteve longe de ser marcante. Com o MX-30, o crossover que foi concebido sobre a base do CX-30 com recurso a uma bateria pequena (35,5 kWh brutos), a Mazda entrou no universo dos veículos eléctricos de forma modesta. Tanto assim foi que este modelo foi recebido de forma algo desinteressada, a ponto de só ter sido produzido entre 2020 e 2024.

Com 4,395 metros de comprimento, o MX-30 estava condicionado por uma bateria que não só o limitava a uns “curtos” 200 km de autonomia, como a carregamentos a uma potência máxima de 50 kW, o que tornava morosa a operação de carga do pequeno acumulador. E isto num SUV que era comercializado originalmente (em 2020) por 35.000€, antes de chegarem os descontos para ajudar a escoar a produção. Ora, a nova berlina eléctrica da Mazda não enferma destes males… O novo Mazda 6e é substancialmente maior (4,921 m), mais largo (1,890 m em vez de 1,795 m) e mais generoso entre eixos (2,895 m em vez de 2,655 m), com a vantagem de montar motores mais potentes (245 ou 258 cv, em vez de 145 cv) e baterias com maior capacidade (68,8 ou 80 kWh brutos). Ainda assim, estas diferenças enormes originam apenas um pequeno salto no preço de 5000€ entre os dois eléctricos do construtor japonês.

O interior surpreende pelos materiais e design 6 fotos

O Mazda 6e é fabricado na China, numas instalações que pertencem a uma joint venture entre a chinesa Changan Automobiles e a nipónica Mazda, tendo sido concebido sobre a base do Deepal L07, também ele projectado tendo por base a plataforma chinesa EPA, específica para veículos a bateria. O Mazda 6e, que já está a ser comercializado na China sob a denominação Mazda EZ-6, é uma berlina de cinco portas de dimensões muito generosas, com mais 51 cm do que o último Mazda 6 e uma distância entre eixos 65 cm superior, o que o coloca mais próximo no segmento E do que no segmento D, a que na realidade pertence.

Dois níveis de potência e duas capacidades de baterias

O novo eléctrico da Mazda está disponível em quatro versões, com preços compreendidos entre 40.048€ para o nível de equipamento Takumi e 44.498€ para o Long Range Takumi Plus. Curiosamente, a Mazda junta a potência mais elevada à bateria mais “curta”, o que é uma abordagem diferente do habitual, com o motor de 245 cv a locomover o 6e Long Range com bateria de 80 kWh (brutos), ao passo que o motor com 258 cv está ao serviço do acumulador com apenas 68,8 kWh. Sucede que a diferença de potência não compensa o peso adicional da bateria, pelo que o Mazda mais potente é também o mais lento (outra decisão no mínimo estranha), reivindicando 7,8 segundos de 0-100 km/h, contra 7,6 segundos da versão menos potente e mais acessível.

Os detalhes do Mazda 6e 7 fotos

Montando baterias LFP, o 6e está sempre limitado a 175 km/h de velocidade máxima, mas com 68,8 kWh e 245 cv percorre 479 km entre recargas, enquanto com 80 kWh e 258 cv possui uma autonomia de 552 km. Não sendo os melhores valores do mercado, são muito respeitáveis, sobretudo se tivermos em consideração o preço acessível da berlina, tendo em conta as suas dimensões. Ainda assim, na hora de escolher entre uma autonomia e a outra, é bom ter presente que a bateria com 68,8 kWh realiza carregamentos a 165 kW (em DC), enquanto a de 80 kWh se fica pelos 90 kW, no que é mais uma estratégia incompreensível e contra as opções da concorrência.

A todos estes argumentos, o Mazda 6e junta uma carroçaria elegante e atraente, com muito de Mazda e muito pouco do chinês Deepal L07, ainda que por baixo do que é visível partilhem chassi, mecânicas e baterias. Mas o interior do 6e surpreende ainda mais pela qualidade dos materiais e da construção e, inclusivamente, das combinações cromáticas, agradáveis para o bom-gosto europeu, o que torna este eléctrico numa das melhores propostas japonesas, mesmo se vem da China…

O Mazda 6e só está de momento disponível com tracção traseira (RWD), com os preços mencionados a usufruírem de uma campanha promocional de lançamento, que se manterá até final de 2025. As primeiras unidades chegaram aos concessionários nacionais no final de Setembro.