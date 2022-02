Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há quase dois meses, desde dezembro, que o Benfica não conseguia ganhar duas vezes seguidas para o Campeonato. Ou seja, ainda não tinha acontecido com Nélson Veríssimo. Os encarnados venceram o Santa Clara na Luz apesar de terem começado a perder, prolongaram as indicações deixadas contra o Tondela na jornada anterior, voltaram às vitórias na Luz depois de duas partidas seguidas sem ganhar e carimbaram a terceira reviravolta da época.

Pelo meio, Darwin fez dois golos. O avançado uruguaio já leva 18 golos no Campeonato, cimentando a posição enquanto melhor marcador e chegando aos 23 em todas as competições, marcou pelo quarto jogo consecutivo e garantiu uma vitória ao Benfica pela terceira vez em 2021/22. Darwin marca a cada 70 minutos na Liga e tem uma média de um golo por jogo, com 18 apontados nos 18 encontros em que participou, tornando-se cada vez mais evidente a importância que o jogador tem para o sucesso da equipa de Veríssimo.

Naturalmente eleito o Homem do Jogo, o avançado revelou na flash interview que estava “muito contente pela vitória” — mas não só. “Pela entrega da equipa também. A nível individual sinto-me muito feliz porque estou numa fase muito boa. Agora é continuar a trabalhar para o próximo jogo. É lindo ganhar em casa e ainda para mais depois de estarmos a perder. Na jogada do segundo golo, quando vi que o Roman [Yaremchuk] foi na diagonal, sabia que ia cruzar porque já não tinha como rematar e cheguei-me ao segundo poste para fazer o golo. Foi o que aconteceu e fiquei muito contente”, afirmou o avançado, que deixou ainda a ideia de que o apoio dos adeptos é crucial. “Jogamos onze mais os que estão no banco, os que estão fora e também os adeptos. Jogam connosco porque estão sempre a apoiar-nos, nas derrotas, nas vitórias e isso para nós, jogadores, é muito importante. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio de sempre”, acrescentou.

Já Nélson Veríssimo, que na antevisão tinha dito que era importante prolongar o que o Benfica tinha feito em Tondela, explicou que “a proposta feita aos jogadores” passava por uma “entrada agressiva, forte, numa perspetiva de marcar logo”. “À exceção do golo que não marcámos, os jogadores cumpriram. Quando sofremos, a equipa ficou intranquila. Com capacidade de ter bola mas sem descobrir os espaços que devíamos encontrar. Ao intervalo falámos, mostrámos a nossa perspetiva do que tínhamos de fazer. Na segunda parte fizemos um belo jogo, com uma perspetiva de ir buscar o resultado. Conseguimos os golos num curto espaço de tempo, tivemos oportunidades para dilatar essa vantagem. Depois, com a intensidade que tivemos e a agressividade, foi natural que no final houvesse uma quebra. Uma quebra no sentido de não sermos tão agressivos a atacar o espaço. O objetivo era ganhar. Quero dar os parabéns aos jogadores pela postura. Não me canso de o dizer, têm sido inexcedíveis. É este o caminho a seguir”, disse o treinador, justificando depois as substituições que fez ao longo do jogo, onde lançou Taarabt, Yaremchuk, Meïté e Diogo Gonçalves.

“É olhar para as características dos jogadores e para aquilo que o jogo pede e escolher as melhores opções e estratégias. Queríamos muito fazer um golo nos primeiros minutos da segunda parte. Não conseguimos mas a equipa fez o que queríamos. Achámos depois que devíamos acrescentar algo mais. Conhecendo os jogadores, foram os que entendemos que podiam dar o mais adequado. Cumpriram na perfeição o que foi pedido”, acrescentou Veríssimo, ressalvando a importância do apoio dos adeptos.

“Tenho falado sobre isso. O apoio dos sócios é muito importante. Sentimos que são o 12.º jogador. Sentimos que, quando estão com a equipa, a equipa consegue ir para patamares mais elevados. É o que tem acontecido. Sentimos esse apoio. Sabemos que são exigentes mas têm de ser. O que nos compete é dar uma resposta a esses anseios dos sócios”, terminou. Com estes três pontos, o Benfica encurtou as distâncias para os principais rivais, que esta sexta-feira empataram no Dragão, e está agora a quatro pontos do Sporting e a 10 do FC Porto.