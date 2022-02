Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há uma década que o grandioso espetáculo no intervalo do Super Bowl não reunia tantas estrelas num só palco. Um ano após uma atuação dedicada ao R&B alternativo, protagonizada por The Weeknd, em 2022 a aposta vai sobretudo para o rappers: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige subirão ao palco no SoFi Stadium, Califórnia, na pausa da partida entre os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! ????️???? Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

Mary J. Blige é a única mulher e a única artista cuja área preferencial não é o rap, mas sim o R&B e soul. Nada do que viverá este domingo no intervalo do Super Bowl será novidade para ela: já tinha atuado no intervalo do maior evento desportivo do futebol norte-americano em 2001, ao lado de Aerosmith, NSYNC, Britney Spears e Nelly. Foi um dos espetáculos mais caros do Super Bowl: a National Football League (NFL) gastou 10 milhões de dólares no concerto desse ano. Mas não paga aos artistas: a remuneração está na exposição dos músicos aos milhões de espetadores do jogo.

O espetáculo deste ano marcará também o regresso à normalidade após o início da pandemia em força nos Estados Unidos. Depois de, em 2020, o concerto no intervalo (com Shakira e Jennifer Lopez, cuja atuação se tornou das mais icónicas do Super Bowl) ainda ter escapado à primeira vaga da Covid-19, em 2021 o The Weeknd não teve público no espetáculo de sete milhões de dólares. Cingido às câmaras de televisão, montou um palco que ocupava o relvado inteiro e protagonizou um verdadeiro espetáculo cinematográfico no Raymond James Stadium, Flórida.

Apesar de os cinco artistas convidados este ano poderem contar com os fãs ao vivo, e embora nada se saiba sobre os detalhes do concerto desta noite, esperam-se cinco atuações igualmente inspiradoras da sétima arte. É que o produtor do intervalo do Super Bowl é F. Gary Gray que, além de ter criado videoclips para Queen Latifah, TLC, Dr. Dre, Jay-Z e Mary J. Blige, também realizou “Straight Outta Compton” em 2015, um filme que retrata a história da banda rap (e o gang) N.W.A.; e que esteve nomeado para o Óscar de Melhor Filme.

A hora de início do concerto dependerá da duração da primeira metade do jogo — no futebol americano, que tem quatro partes de 15 minutos (o intervalo é depois das duas primeiras), o relógio pára sempre que o jogo está interrompido —, mas a previsão é que o espetáculo comece por volta das 20h locais, uma da manhã desta segunda-feira em Lisboa. Tanto o jogo como o intervalo podem ser visualizados na Eleven Sports, que está em canal aberto desde sexta-feira e até às 9h de segunda-feira.