A previsão do astrónomo Bill Gray indicava, em janeiro, que parte de um foguetão da SpaceX iria colidir com a Lua a 4 de março.

A data permanece correta, no entanto novos dados indicam que o objeto afinal não é da empresa do bilionário Elon Musk, mas sim de uma missão espacial da China.

O The Guardian avança que o objeto em rota de colisão com a Lua é o 2014-065B, o propulsor do foguetão Chang’e 5-T1, lançado em 2014 como parte do programa de exploração lunar da China.

O astrónomo Bill Gray, o primeiro a identificar que um fragmento de um Falcon 9 iria colidir com a Lua, assumiu o erro e corrigiu a informação no seu site pessoal.

Identifiquei (erradamente) o objeto como o segundo estágio do foguetão que lançou a missão DSCVR”, reconhece o astrónomo.

O responsável pelo “Projeto Plutão”, que monitoriza pequenos objetos próximos da Terra, reconhece que “devia ter reparado em algumas coisas estranhas” quando identificou um objeto que se deslocava “numa órbita razoável”.

Bill Gray apercebeu-se do seu erro depois de receber um email de Jon Giorgini, engenheiro do NASA Jet Propulsion Laboratory (Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em tradução livre).

O engenheiro questionou os cálculos que levaram o astrónomo a concluir que seria parte de um foguetão da SpaceX a colidir com a Lua. Quando refez os cálculos, Bill Gray apercebeu-se de que estava errado.

Em 4 de março, o impacto da colisão do 2014-065B com a Lua não será visível na Terra, mas o astrónomo estima que se deve formar uma cratera que poderá ser observada por cientistas.

