Bolsonaro submeteu-se a cinco testes PCR à Covid-19 para estar perto de Putin (ao contrário de Macron e Scholz)

No final do encontro — e tendo em conta as tensões entre os EUA e a Rússia —, Jair Bolsonaro decidiu demarcar-se do que tinha dito anteriormente, de forma a não criar hostilidades com Washington. Em comunicado, o chefe de Estado brasileiro esclareceu que o Brasil é “solidário” com “todos os países que querem e se empenham pela paz”. “O mundo é a nossa casa e Deus está acima de nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira”, lê-se ainda.