Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A principal imagem do encontro entre Emmanuel Macron e Vladimir Putin mostra os dois políticos separados por uma longa mesa branca, cada um sentado numa das pontas. Percorreu o mundo e foi o mote de inúmeras piadas. Macron recusou realizar um teste PCR à Covid-19 em Moscovo, por não querer que o seu ADN ficasse nas mãos dos russos, por isso Putin exigiu que os dois se sentassem a uma distância segura numa mesa comprida. O criador da peça de mobiliário foi Renato Pologna de Cantù, natural de Como (Itália), dono de uma empresa chamada Oak. Agora, os jornalistas italianos entrevistaram-no. “Emociono-me sempre quando vejo o meu trabalho em segundo plano de algo importante”, contou em entrevista ao Corriere Della Serra. E, no meio da crise ucraniana, brinca: “Espero que traga boa sorte contra a guerra”.

A mesa tem seis metros de comprimento por 2,60 de largura, é feita de madeira, pintada de branco e tem decorações feitas à mão. O autor não se lembra do valor exato da obra: “De cor eu diria alguns mil milhões de liras [moeda italiana que vigorou no país entre 1861 e 2002, antes do euro]”. E quanto valeria hoje aquela mesa? “Talvez 100 mil euros”, remata.

Mesmo que tenha a distância recomendada para os tempos de pandemia, já está construída há 25 anos. Aliás, a mesa é apenas uma parte “muito pequena” de um trabalho que Cantù desenvolveu nos anos 90 para o Kremlin. O italiano tratou de toda a mobília para o edifício que pode ser visto atrás do Mausoléu de Lenine, inclusive a St Catherine Hall, onde ocorreu uma reunião do G8 em 1997.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na época em que lá esteve, o presidente era Boris Yeltsin, porém o italiano nunca chegou a cruzar-se com o líder russo. “Tínhamos um passe para entrar e sair, os móveis tinham de passar por baixo de um scanner”, afirma ao mesmo jornal italiano.

Sobre os memes que a sua criação originou, Cantù considera-os “muito divertidos”. “Alguém colocou varões de lap dance em cima da mesa. Neste ponto, podemos dizer que é uma mesa que desenvolve a criatividade”.

O empresário tem acordos de confidencialidade com os clientes, por isso não pode revelar nomes. Mesmo assim, admite que já recebeu encomendas do líbio Muammar Kadhafi e da família de Saddam Hussein, antigo presidente do Iraque.