A vice-ministra da pasta das Mulheres e da Família da Malásia, Siti Zailah Mohd Yusoff, foi acusada de normalizar a violência doméstica num vídeo publicado na rede social Instagram.

No vídeo, Siti Zailah aconselhou os homens a “falar com as esposas teimosas e indisciplinadas“, e, caso não mudassem de comportamento, a dormirem durante três dia separados das mulheres. Contudo, foi a parte seguinte do vídeo que mais controvérsia tem gerado no país da Ásia, conta o The Times.

No entanto, se a mulher ainda se recusar a acatar o conselho, ou a mudar o seu comportamento depois da separação a dormir, então os maridos podem tentar a abordagem do contacto físico, atingindo-a gentilmente, para demonstrar a sua intransigência e o quanto quer que ela mude”, afirmou a vice-ministra.

A ministra da Malásia não deu conselhos apenas aos homens, tendo sugerido as esposas a “falar com os maridos quando estes estão calmos, acabaram de comer, já rezaram e estão relaxados. Quando queremos falar, devemos pedir permissão primeiro”.

Uma coligação de diversos grupos pelos direitos das mulheres, o Grupo de Ação Conjunta para a Igualdade de Género, exigiu a sua demissão. “A vice-ministra deve retirar-se do posto por normalizar a violência doméstica e por perpetuar ideias e comportamentos que são o oposto do da igualdade de género”, afirmou o grupo, segundo o Daily Mail, num comunicado.

Segundo o Grupo de Ação Conjunta para a Igualdade de Género, durante os confinamentos de 2020 e 2021 como medida de combate à Covid-19, houve 9.015 denúncias de violência doméstica, mas que a organização considera um número muito inferior à realidade.

Há muitas vezes um estigma e um medo associados à denúncia de violência e que é agravado por comentários como os de Siti Zailah. Como uma ministra que deve defender a igualdade de género e o direito das mulheres à proteção e segurança, isto é abominável, nega às mulheres o direito à igualdade, o seu direito à dignidade e a poderem libertar-se de tratamentos degradantes. É um equívoco grosseiro e uma demonstração de fraca liderança”, afirmou o Grupo de Ação Conjunta para a Igualdade de Género.

Siti Zailah é uma deputada do Partido Islâmico da Malásia, um partido conservador islâmico do país asiático. A ministra causou já alguma controvérsia no passado, ao defender uma campanha que pretendia eliminar as bebidas alcoólicas da Malaysian Airlines, e regularizar os uniformes das hospedeiras de bordo em conformidade com a lei islâmica Sharia.