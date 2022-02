Morreu o fundador do famoso restaurante David da Buraca. Tinha 82 anos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

David José Alves Rodrigues morreu na quarta-feira aos 82 anos. Era um dos nomes mais conhecidos da restauração lisboeta, tendo sido um dos sócios fundadores do famoso restaurante “David da Buraca”, nome pelo qual o próprio era mais conhecido.

A informação foi avançada pela Casa do Concelho de Ponte de Lima, vila da qual David da Buraca era natural.

Foi depois confirmada nas redes sociais do restaurante pelo filho, Paulo Rodrigues: “Hoje o homem mais generoso, humano, trabalhador e amigo partiu, mas o seu legado fica vivo em todos aqueles que tiveram o prazer de se cruzar com ele no seu caminho”.

Fundado há 54 anos, o restaurante de comida tradicional portuguesa sempre recebeu habitualmente várias celebridades e políticos. Um deles era Marcelo Rebelo de Sousa, que “organizou muitos jantares de grupo”. Também era frequentado, por causa da localização, por muitos jogadores do Benfica, entre os quais Eusébio, Humberto Coelho e Toni, que se juntavam para grandes almoços.