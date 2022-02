Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num transatlântico de bandeira italiana no mar Jónico com 237 passageiros e 51 tripulantes a bordo, enquanto navegava do porto helénico de Igoumenitsa para Brindisi, Itália, informou a polícia portuária grega.

De acordo com a informação inicial, não há registo, até ao momento, de vítimas.

“Todos os passageiros estão seguros e em barcos de salvamento”, disse o secretário de Estado da Marinha Mercante grego, Kostas Katsafados, à estação de rádio privada grega Skai.

#Greece

Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.

237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W

