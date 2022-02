Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Truth Social, a rede social de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América, ficou disponível esta segunda-feira (nos domingo, nos EUA) na Apple Store, a loja de aplicações do iOS, o sistema operativo dos iPhone. Para já, a app está apenas disponível em território americano e, como avança o The Verge, nem 24 horas passaram desde o lançamento e há utilizadores que estão a ter dificuldade em criar uma conta.

A nova rede social é bastante semelhante ao Twitter, a plataforma de eleição de Donald Trump para comunicar na internet e da qual está banido desde o início de 2021 devido a ter apelado à violência durante o ataque ao capitólio. Os utilizadores podem criar um perfil, partilhar mensagens, vídeos e imagens.

Em vez de tweets, a Truth Social refere-se às publicações individuais como “Verdades” (truths, em inglês), que são mostradas aos utilizadores num “Feed da Verdade”. A app ainda não permite enviar mensagens diretas a outros utilizadores ou ter contas verificadas (utilizadores com nome confirmado pela rede social). No entanto, serão opções que estarão disponíveis “no futuro”, diz plataforma.

A Truth Social tem estado em teste desde dezembro de 2021 com apenas cerca de 500 utilizadores. O grupo por detrás desta plataforma é o Trump Media and Technology Group (TMTG), que é coordenado pelo antigo congressista norte-americano lusodescendente Devin Nunes. Numa entrevista no domingo à Fox News, Nunes disse que espera que o serviço esteja “totalmente operacional” até o final de março. A aplicação ainda não está disponível para o sistema operativo móvel da Google, o Android, sendo apenas referido na página oficial da rede social que chegará também a esse serviço “em breve”.