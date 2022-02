Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Afastar-se, de Luísa Costa Gomes, é a obra vencedora do Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído anualmente durante o Correntes d’Escritas. O anúncio foi feito durante a manhã desta quarta-feira, na sessão de abertura do festival literário, no Casino da Póvoa.

Na decisão, o júri, constituído por Ana Pereirinha, Carlos Quiroga, Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas e Isabel Pires de Lima, destacou “a coerência na diversidade deste livro de contos, género em que a autora se tem destacado ao longo de 40 anos de vida literária, bem como a constante procura da forma adequada que Luísa Costa Gomes persegue em cada conto”.

Luísa Costa Gomes celebrou, no ano passado, 40 anos de carreira, altura em que foi entrevista pelo Observador a propósito do lançamento de Afastar-se, o seu mais recente livro de contos, publicado pela D. Quixote. Autora de romances, contos, crónicas, peças de teatro e também pintora, a escritora recebeu, entre outros, os galardões D. Diniz Fernando Namora e Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Prémio Casino da Póvoa premeia uma obra editada em Portugal e escrita por um autor de língua portuguesa ou castelhana. É atribuído nos anos pares a uma novela ou romance e nos anos ímpares a poesia. No ano passado, o galardão, que tem um valor de valor de 20 mil euros, foi para o livro de poesia Estranhezas, de Maria Teresa Horta.

A 23.ª edição do Correntes d’Escritas, que este ano decorre de forma presencial, arranca oficialmente esta quarta-feira e termina no sábado. Está confirmada a presença de 60 escritores de expressão ibérica.