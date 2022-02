A Organização Mundial de Saúde (OMS) adiou esta quinta-feira a apresentação do Relatório Europeu da Saúde 2021 pelo diretor europeu Hans Kluge devido à intervenção militar da Rússia na Ucrânia.

“À luz dos últimos desenvolvimentos na Ucrânia, o escritório regional para a Europa reagendará o lançamento de seu principal relatório sobre a Saúde Europeia 2021, que estava previsto para hoje”, refere a OMS, em comunicado.

A apresentação do relatório foi adiada para 10 de março.

“A OMS-Europa reitera a sua mais profunda preocupação com a segurança, saúde e bem-estar de todos os civis e está a trabalhar com o resto da família da ONU para responder à situação com o foco na saúde global, inclusive em crises humanitárias e conflitos”, refere ainda o comunicado.

A Rússia lançou esta quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um “pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk”, no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a “desmilitarização e desnazificação” do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.