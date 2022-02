O diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), Josef Aschbacher, disse esta sexta-feira que se mantém a cooperação espacial com a Rússia, alvo de sanções depois de ter invadido a Ucrânia.

“A ESA continua a trabalhar em todos os seus programas, incluindo a Estação Espacial Internacional e o ExoMars, para cumprir os compromissos com os Estados-membros e parceiros. Continuamos a acompanhar a evolução da situação”, afirmou Josef Aschbacher, na rede social Twitter.

Notwithstanding the current conflict, civil space cooperation remains a bridge. ESA continues to work on all of its programmes, including on ISS & ExoMars launch campaign, in order to honour commitments with Member States & partners. We continue to monitor the evolving situation.

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) February 25, 2022