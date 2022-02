No primeiro dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, uma mulher ucraniana decidiu enfrentar um militar russo, dizendo que poderiam “morrer” se continuassem no país.

“Que raio estão vocês a fazer no nosso país?”, questionou a mulher. O vídeo acabou por ser amplamente divulgado nas redes sociais.

'Put sunflower seeds in your pockets so they grow on Ukraine soil when you DIE': Moment defiant woman bravely confronts heavily armed Russian troops

A Ukrainian woman confronted heavily armed Russian soldiers in Henichesk pic.twitter.com/4gmuTMAMTR

— MassiVeMaC (@SchengenStory) February 24, 2022