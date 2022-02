Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto e fotografias dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio

Maria Tomak não votou em Volodymyr Zelensky em 2019. Há apenas dois meses, esta mulher de 35 anos ainda trabalhava em ONGs de defesa dos direitos humanos na Crimeia e em Donbass. “Mas fiquei surpreendida com Zelensky”, confessa. A principal razão que a levou a aceitar o convite para integrar a equipa do seu governo foi a estratégia do Presidente para a região da Crimeia: ao contrário do anterior Presidente (Petro Poroshenko), diz, Zelensky ainda não desistiu de lutar pela recuperação da península, integrada no território russo após a invasão de 2014.

Os vídeos que têm sido publicados pelo Presidente ucraniano nos últimos dias, junto da resistência armada popular em Kiev, têm sido o mais recente motivo de orgulho para esta funcionária da Plataforma da Crimeia, uma iniciativa criada pelo governo ucraniano para manter a pressão internacional sobre o tema. “Se calhar, é inapropriado dizer isto, mas adoro o meu Presidente. Estou tão orgulhosa”, confessa ao Observador, num café em Lviv — cidade onde Tomak está, juntamente com outros funcionários do governo, a coordenar a resposta à invasão russa. “Na Ucrânia, as pessoas são sempre muito críticas dos governantes, mas neste momento estão simplesmente orgulhosas. Que inspiração”, diz, com um grande sorriso. Ideia reforçada pela sondagem divulgada pelo grupo ucraniano de estudos sociológicos Rating, realizada nos últimos dois dias, que dá conta de que 91% dos ucranianos estarão a apoiar o seu Presidente.

As imagens de Zelensky e as suas declarações assertivas — como a de que quer “munições e não uma boleia” para sair de Kiev — têm sido um dos principais motores que tem granjeado simpatias para a causa ucraniana por todo o mundo — e, naturalmente, entre os próprios ucranianos. Mas não são a única peça da estratégia de comunicação de um governo que já percebeu que, numa guerra contra um país tão versado em criar narrativas e desinformação como a Rússia, a comunicação é uma das armas usadas neste combate.

Maria Tomak encontra-se com o Observador num pequeno café de Lviv. Confessa sentir-se frustrada por não estar na capital — estava em Lviv a organizar uma série de conferências para a Plataforma quando a invasão começou — e preocupa-a a situação da sua irmã, grávida, que está em Kiev. Mas não deixa de trabalhar a toda a hora, só parando para dormir.

SWIFT, no-fly zone e cancelamento de investimentos russos. Os pedidos da Ucrânia à comunidade internacional

O primeiro ponto que tenta destacar na entrevista é a da reação da comunidade internacional, destacando o “apoio” que tem surgido. “Muita gente aqui ainda acha que não é suficiente e eu percebo o sentimento deles, mas quanto mais a Ucrânia luta, mais apoio terá. A comunidade internacional só nos vai apoiar se perceber que a Ucrânia está a resistir de forma corajosa”, afirma. A retirada da Rússia do sistema bancário SWIFT — uma medida que a União Europeia anunciou que ia ser aplicada a vários dos principais bancos russos, depois de países como a Alemanha e a Hungria terem recuado nas suas objeções — é vista como uma vitória: “Será muito doloroso para os russos”, acredita.

Mas, para o governo ucraniano, não chega. E que apoio exatamente espera a Ucrânia obter agora, depois de já se ter tornado claro que a NATO não deseja envolver-se militarmente no conflito? Zelensky tem pedido repetidamente ao Ocidente que “feche os céus” da Ucrânia, no que tem sido interpretado como um apelo para que seja criada uma no-fly zone no país. Maria Tomak reforça essa ideia claramente, definindo-a como “importante”. “Se começar a ser entregue ajuda humanitária através de aeronaves internacionais, isso traz-nos mais proteção. Compreendo que a comunidade internacional não esteja preparada para usar aeronaves militares, portanto esta pode ser uma boa opção”, explica Maria.

Não parece, contudo, que os aliados estejam com vontade de o fazer, já que o país que a aplicasse teria depois de abater qualquer avião russo que entrasse nessa área, correndo o risco de tornar esta guerra num conflito direto entre Rússia e NATO. Os Estados Unidos já disseram claramente que não estão interessados: “Não vamos por tropas americanas em risco. E isso significa que também não as vamos colocar no ar”, disse este domingo a embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Mas Maria Tomak não se dá por derrotada e sugere uma terceira via para o Ocidente: cancelar todos os projetos de infraestruturas com investimento russo, como centrais nucleares que estão a ser construídas na Finlândia — algo que pode vir mesmo a acontecer.

“A agressão da Rússia está a matar crianças neste país, isso é um facto”

Mas nem só de conversações e pressões sobre os aliados se faz esta estratégia ucraniana. Este domingo, Zelensky também anunciou que a Ucrânia apresentou uma queixa contra a Rússia, no Tribunal Penal Internacional, em Haia, por crimes de guerra. “A Rússia tem de assumir responsabilidades por ter manipulado a definição de genocídio para justificar esta agressão”, afirmou.

Maria Tomak revela o que está a ser feito nos bastidores: “Os meus colegas criaram um grupo que vai tentar reunir esses factos, verificá-los e entregá-los ao Tribunal Penal Internacional. Aquilo que já vemos agora — e isso é um facto — é que estão a atacar infraestruturas civis como escolas, jardins de infância, hospitais. Já o vimos em vários locais, não apenas em Kiev”, acusa. Os relatos pessoais que vai ouvindo fazem-na ter a convicção de que não será difícil reunir estas provas, como o caso dos pais de um amigo, em Kherson, que estiveram a resgatar vizinhos cuja casa foi atingida. Os ataques a zonas civis, como Bucha, cidade perto de Kiev. são rotineiros em algumas partes do país, garante: “Os meus pais têm lá uns amigos que vivem a toda a hora no abrigo, nunca saem. Tentam cozinhar no abrigo. São pessoas que há alguns dias eram homens de negócios bem sucedidos, de classe média. E agora estão sentados na cave a cozinhar numa fogueira improvisada! É difícil de imaginar”, lamenta.

As acusações graves que o governo ucraniano tem feito à ação dos militares russos não se ficam por aqui. “A agressão da Rússia está a matar crianças neste país, isso é um facto”, afirma. O ministro da Saúde ucraniano, Viktor Lyashko, afirmou entretanto que terão sido mortas 16 crianças desde o início da invasão, mas este número ainda necessita de ser confirmado.

Minister of Health Viktor Lyashko: 16 children killed in Russia's war. Lyashko called Russia’s troops “terrorists,” accusing them of targeting civilians. “This is not an army, these are terrorists,” he said on Ukraine’s Rada TV channel on Feb. 27. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Tomak, porém, não tem dúvidas de que há ataques deliberados a estruturas civis, como hospitais. “É importante por isto em contexto: porque é que os russos fariam isso? Bem, olhem para a Síria. Porque é que eles tinham de fazer isso lá? Mas está confirmado por toda a imprensa, como aquele grande artigo do New York Times. É um instrumento para aterrorizar a população. Tentam forçar os civis que não querem sair a abandonar as suas casas”, explica. “Os russos não têm grande apoio aqui, por isso têm de recorrer ao terror.”

Não é certo que Haia possa reagir a este pedido dos ucranianos com rapidez, podendo uma investigação desse tipo demorar anos — e possíveis condenações, como a dos líderes sérvios na Guerra da Bósnia, ainda mais. Mas o governo de Zelensky quer mostrar que está de olhos postos no futuro. “Acho que o maior risco agora é que o Ocidente pense que o único problema é Vladimir Putin e que se ele for substituído tudo está resolvido. Não está. Basta analisar as palavras do senhor Alexei Navalny, a principal figura da oposição. Ele tem declarações muito ambíguas sobre a Ucrânia”, aponta esta antiga ativista. Para lidar com isso, sugere que haja reflexão sobre o tipo de país que a Rússia há de vir a ser no futuro e que tipo de relação pode estabelecer com a Ucrânia.

O governo ucraniano está preocupado com a forma como os próprios russos estão a reagir à ofensiva. Tomak elogia as manifestações que têm acontecido nas ruas de Moscovo e outras cidades russas, mas teme que não seja a opinião de todos. É também para tentar influenciar essa opinião que o governo ucraniano tem criado iniciativas como uma linha telefónica para onde os familiares de soldados russos podem ligar a pedir informações sobre soldados russos que tenham sido capturados ou mortos pelo exército ucraniano. “Eles não sabem nada sobre os filhos deles. Só dizem aos soldados que vão para a ‘operação especial’ e depois tiram-lhes os telemóveis. Ninguém sabe nada sobre eles, se estão vivos ou mortos, e nós queremos ajudar”, garante Maria Tomak.

A solidariedade entre os dois povos, diz, existe. Mas isso não significa que Ucrânia e Rússia sejam o mesmo país. “Entendemos muito claramente que os russos não são nossos irmãos. São nossos vizinhos e devemos viver em paz com eles, mas temos de ter o nosso próprio exército, as nossas armas e capacidade de nos defendermos”, afirma esta responsável governativa. O discurso está todo preparado e tem um propósito muito claro: ao falar assim, a Ucrânia mantém na opinião pública a ideia de que irá sobreviver ao ataque de que é vítima agora. É uma forma de manter viva nos media a ideia de que a Ucrânia não vai ser obliterada pela Rússia nos próximos dias e de que ainda é possível a comunidade internacional apoiá-la.