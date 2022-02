Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era a decisão mais consensual, era também a decisão mais difícil de tomar: de acordo com a BBC, a FIFA vai suspender a Rússia de forma indefinida de todas competições internacionais, algo que deixa a seleção russa automaticamente de fora do Mundial 2022.

A Rússia ia defrontar a Polónia nas meias-finais do playoff de acesso ao Mundial do Qatar, no próximo dia 24 de março, cruzando depois com a República Checa ou a Suécia em caso de vitória. O emparelhamento já estava em dúvida: todas as três seleções rejeitaram defrontar os russos, levando a FIFA a decidir que a equipa de Valeri Karpin teria de jogar em campo neutro, à porta fechada e sem o nome, a bandeira ou o hino nacional do país. As condições não foram suficientes para polacos e suecos, essencialmente, que já garantiram que não vão jogar contra a Rússia sob quaisquer circunstâncias.

A decisão da FIFA, que ainda carece de confirmação oficial por parte do organismo que regula o futebol mundial, surge também na sequência do apelo do Comité Olímpico Internacional, que já esta segunda-feira recomendou que todos os atletas russos e bielorrussos fossem banidos das competições internacionais. Para além da seleção masculina, também a seleção feminina será afetada, já que já estava apurada para o Euro 2022 que vai decorrer em Inglaterra no próximo mês de julho, onde iria encontrar os Países Baixos, a Suécia e a Suíça na fase de grupos. No que diz respeito ao futsal feminino, Portugal poderá ainda ver-se envolvido nas alterações de calendário: a Rússia é a adversária da Seleção na final four do Campeonato da Europa que decorre em Gondomar no final de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que, já esta segunda-feira, o jornal Bild adiantou que a UEFA vai afastar o Spartak Moscovo, a única equipa russa que ainda estava nas competições europeias, da Liga Europa. O clube, que até há pouco tempo era orientado por Rui Vitória, vai assim ser praticamente desclassificado da segunda prova europeia, motivando o apuramento automático do RB Leipzig de André Silva — que era o adversário do Spartak nos oitavos — para os quartos de final.