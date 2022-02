O poderio militar da Rússia é um dos aspectos que têm favorecido as tropas russas em detrimento do exército ucraniano. A invasão de um país vizinho, contudo, em conjunto com a resistência dos cidadãos e militares do país invadido, tem demonstrado por várias vezes que mais tanques e mais mísseis não são o único fator a ser tido em conta.

Um vídeo publicado pelo ex-ministro da Defesa do Reino Unido, Johnny Mercer, na rede social Twitter, dá conta de um tanque russo a ser rebocado por um trator ucraniano.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.

A resistência ucraniana tem, segundo o Telegraph, removido os sinais rodoviários identificativos da Ucrânia, numa tentativa de confundir as tropas russas. Muitos tanques, segundo o mesmo jornal, terão não só ficado sem combustível, como ter-se-ão igualmente perdido na Ucrânia.

Num vídeo partilhado no Twitter, é ainda possível ver civis ucranianos a construir “ouriços” — também designado de “ouriço checo” — para servirem de obstáculo aos veículos militares russos, além de produzirem de forma sistémica “cocktails molotov“, armas caseiras utilizadas contra os tanques russos.

The Ukrainian People are determined to fight; They are armed and ready. They don't have any other chance to get "back" what they deserve, they are aware of this. #Ukrania #Zelensky #StopRussia #StopPutin pic.twitter.com/MeFWqQFK1o

— KASİDE (@zakkumec) February 26, 2022