O líder do Irão, aiatola Ali Khamenei, culpou Washington pela invasão russa da Ucrânia e apelou para o fim da guerra no leste da Europa. “A crise ucraniana tem as suas raízes nas políticas dos Estados Unidos e do ocidente”, sustentou o líder iraniano num discurso televisivo.

Ali Khamenei acusou o “regime mafioso” dos Estados Unidos de criar muitas crises no mundo e considerou a Ucrânia “uma vítima” da política norte-americana.

Khamenei acusou a administração norte-americana de interferir nos “assuntos internos do país organizando manifestações contra governos e criando revoluções a cores (revoltas populares que levaram os pró ocidente ao poder em várias antigas repúblicas soviéticas), e golpes de Estado”.

“Somos a favor do fim imediato da guerra na Ucrânia”, disse, apelando para que as vidas dos civis e a as infraestruturas do país fossem poupadas.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.