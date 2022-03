O governo da Geórgia anunciou que vai apresentar o pedido formal de adesão à União Europeia (UE) esta quinta-feira. O país do Cáucaso junta-se assim à Ucrânia, que na segunda-feira assinou o documento para aderir à organização. Na sua conta pessoal do Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros georgiano, David Zalkaliani, descreveu este passo como o “mais corajoso no caminho da integração na UE”.

I welcome the decision of the Government of Georgia ???????? and the ruling party to apply for the Membership of the European Union ????????, representing the boldest step on the path of the EU-integration! @GovernmentGeo @GeorgianDream41 @GharibashviliGe

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) March 2, 2022