O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, garante que não há quaisquer tropas do país envolvidas no conflito na Ucrânia. Isso não está a acontecer agora nem irá acontecer no futuro, assegura o bielorrusso em declarações citadas pela Reuters.

Lukashenko já tinha garantido que o exército da Bielorrússia, país aliado da Rússia, não iria participar da invasão da Ucrânia.

“As nossas tropas não vão participar nessa operação“, declarou Alexander Lukashenko durante uma reunião com as chefias militares do Exército de Minsk, citado pela agência Belta, da Bielorrússia, no dia 24 de fevereiro.

Porém, na quinta-feira foi noticiado que forças militares da Bielorrússia receberam ordens para cruzar a fronteira rumo à Ucrânia e vão receber indicação para atacar o país vizinho, que enfrenta uma invasão russa, segundo revelou o Comando Geral das Forças Armadas ucranianas.