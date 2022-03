Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao nono dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o pior temeu-se na central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa e uma das maiores do mundo, depois de um ataque das forças russas ter provocado um incêndio num edifício de treino, perto do perímetro da central. O conflito entre os dois países continua, assim, a escalar, com vários países a pedir que a Rússia cesse as operações “imediatamente”. O incêndio foi extinto durante a madrugada e os reatores estão protegidos, mas o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já pediu uma reunião de emergência ao conselho de segurança da ONU. E, entretanto, a central já foi tomada pelas forças russas.

A informação sobre o que se está a passar no leste da Europa é atualizada ao minuto no liveblog do Observador e está a ser contada pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio.

Fazemos aqui o ponto da situação do que se passou na madrugada deste nono dia.

Por momentos temeu-se o pior na maior central nuclear da Europa , em Zaporíjia, onde um incêndio teve início após confrontos entre os exércitos russo e ucraniano. O parlamento ucraniano informou, esta manhã, que a central foi tomada pelas forças russas , que já controlavam desde terça-feira os territórios à volta.

, em Zaporíjia, onde um teve início após confrontos entre os exércitos russo e ucraniano. O parlamento ucraniano informou, esta manhã, que , que já controlavam desde terça-feira os territórios à volta. A conta oficial de Telegram do parlamento ucraniano começou por avançar que a central nuclear estava “em chamas” e num vídeo transmitido na conta oficial de YouTube da central era mesmo possível ver fumo a sair de algumas partes da estrutura e o lançamento daquilo que aparentavam ser mísseis .

e o lançamento daquilo que . Depois de os serviços de emergência ucranianos terem acusado inicialmente a Rússia de estar a impedir o combate ao incêndio, o fogo começou a ser combatido por volta das 5h20 (hora local, menos duas horas em Portugal continental). Os mesmos serviços anunciaram que o fogo foi dado como extinto pelas 06h20 (hora local).

(hora local). Inicialmente foi noticiado que os mísseis a cair sobre a central deram origem a um incêndio num dos reatores da central, que estava desativado por se encontrar em obras, mas os serviços de emergência ucranianos revelaram que, afinal, o incêndio se deu num edifício de treino , perto do perímetro da central. Não há feridos a registar . Apesar dos confrontos, os comunicados que foram sendo publicados na página oficial da estação de energia asseguravam que a central esteve a “operar normalmente”.

, perto do perímetro da central. . Apesar dos confrontos, os comunicados que foram sendo publicados na página oficial da estação de energia asseguravam que a central esteve a “operar normalmente”. O governo ucraniano chegou a alertar para um aumento dos níveis do radiação junto à central nuclear devido ao incêndio, mas a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla original) acabaria por rejeitar essa informação: “Não houve alteração nos níveis de radiação”, indicou. As autoridades ucranianas asseguraram, entretanto, que a segurança da central foi restabelecida e a secretária de Estado da Energia norte-americana, Jennifer Granholm, garantiu que os reatores da central “ estão protegidos por estruturas de contenção robustas” e estão a ser desativados “com segurança” .

“ por estruturas de contenção robustas” e estão a ser . O Presidente da Ucrânia acusou, já esta madrugada, a Rússia de terrorismo nuclear , reafirmando que “a Europa tem de acordar”. “Nunca uma nação na história bombardeou uma central nuclear”, alertou, num vídeo publicado nas redes sociais. E voltou a apelar a uma ação imediata da Europa — só isso, argumenta, “pode travar as tropas russas e evitar o fim da Europa”.

, reafirmando que “a Europa tem de acordar”. “Nunca uma nação na história bombardeou uma central nuclear”, alertou, num vídeo publicado nas redes sociais. E voltou a apelar a uma ação imediata da Europa — só isso, argumenta, “pode travar as tropas russas e evitar o fim da Europa”. Durante o ataque, a Casa Branca esteve em contacto com a presidência ucraniana e Joe Biden falou mesmo com Volodymyr Zelensky. Já Boris Johnson, que também falou com Zelensky, vai pedir uma reunião urgente do conselho de segurança da ONU sobre o ataque à central de Zaporíjia.

sobre o ataque à central de Zaporíjia. Os ataques russos terminaram entretanto, mas o porta-voz da central dizia, esta madrugada, à BBC, que a situação “permanece incerta” e que as forças russas “bombardearam tudo o que puderam”.

Em Zhytomyr, cidade localizada a 120 quilómetros a noroeste de Kiev, que tem sido alvo de bombardeamentos nos últimos dias, soaram alarmes esta madrugada que alertaram para o risco de um ataque aéreo e instruíram a população a dirigir-se para um local seguro, segundo o The Kyiv Independent.

que alertaram para o risco de um ataque aéreo e instruíram a população a dirigir-se para um local seguro, segundo o The Kyiv Independent. Cerca de 150 estações de rádio europeias transmitiram a música de John Lennon “Give Peace a Chance” ao mesmo tempo, esta sexta-feira, numa ação solidária contra a guerra. A Rádio Observador, juntamente com outras estações privadas europeias em mais de 25 países, juntou-se à iniciativa pelas 7h45 (hora de Lisboa) com o grupo Lucky Duckies a interpretar o tema em direto nos estúdios.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobreviveu a (pelo menos) três tentativas de assassinato nos últimos dias, noticiou o britânico The Times.

O CEO do Airbnb, Brian Chesky, anunciou esta madrugada que a plataforma de arrendamento vai “ suspender todas as operações na Rússia e na Bielorrússia ” (este último país tem-se mostrado favorável às ações de Putin). O Airbnb junta-se, assim, à já extensa lista de empresas que suspenderam ou reduziram a atividade em território russo.

” (este último país tem-se mostrado favorável às ações de Putin). O Airbnb junta-se, assim, à já extensa lista de empresas que suspenderam ou reduziram a atividade em território russo. A Rússia restringiu o acesso ao serviço da BBC Rússia e à Rádio Liberty , que é financiada pelo governo dos Estados Unidos, assim como ao site russo independente Meduza .

, que é financiada pelo governo dos Estados Unidos, assim como ao site russo independente . Pelo quinto dia consecutivo, a bolsa de Moscovo não vai abrir à negociação. As autoridades russas continuam, assim, a tentar evitar uma provável derrocada na bolsa de Moscovo, que seria uma consequência das sanções económicas impostas ao país.