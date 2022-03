Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cidade de Trostyanets, no norte da Ucrânia, foi capturada e ocupada pelas forças russas. É o que avança a Sky News, que cita o governador da região de Sumy, onde esta cidade está localizada.

Dmytro Zhyvytskyy diz que as forças russas controlam agora as ambulâncias e não estão a permitir que os médicos tenham acesso aos civis, exceção feita para as crianças. Segundo o governador, se os médicos desafiarem esta ordem podem ser abatidos a tiro.

As lojas foram pilhadas e ninguém consegue comprar comida, descreve Zhyvytskyy, dizendo que há snipers nas ruas. O governador explica que as forças ucranianas não conseguem neste momento receber qualquer ajuda vinda de fora da cidade.

Russian troops have occupied Trostianets (Sumy Oblast), Oblast head says. Occupiers prohibit ambulances from going out on calls, locals cannot buy food as stores are pillaged, snipers & searches in city, city is cut off. https://t.co/lpLU5dFIqg pic.twitter.com/GDtZkdwzpD — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 4, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No início da semana já havia notícias de pilhagens e destruição em Trostyanets. “O exército russo está faminto, não só roubam as nossas mercearias, como já estão a entrar nas casas. Acontece frequentemente entrarem em casas, tiram de lá as pessoas, e roubam comida e roupa”, descrevia o governador no Facebook, no dia 2 de março, citado pelo jornal The New Voice of Ukraine.

O jornal dava conta que os invasores tinham demolido um pequeno castelo e destruído uma galeria de arte, onde depois estabeleceram uma sede.

Trostyanets é a segunda cidade ucraniana controlada pelas forças russas, que, na quinta-feira, tomaram Kherson.