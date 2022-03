Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Um primeiro comunicado com apenas dois parágrafos. “O Sporting Clube de Portugal informa que garantiu a maioria do capital da SAD através de uma operação concluída hoje, em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC’s (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em Dezembro de 2026. Mais informa que o Clube poderá converter os VMOC’s por si detidos e assim aumentar a participação na Sporting SAD para 83,90% do capital social”.

Um segundo comunicado com apenas um parágrafo. “A Sporting SAD informa que realizou uma operação de financiamento no valor de 38,5 milhões de euros, mediante acréscimo do preço de venda de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV, destinada a substituir passivos financeiros e não financeiros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As comunicações à CMVM tinham sido mais extensas, quer em relação à recompra da maioria dos VMOC que estavam na banca (apenas as do Millenium BCP, não as do Novo Banco), quer à forma de financiamento, mas o essencial ficou resumido nas duas missivas do clube de Alvalade, que na antecâmara das eleições onde Frederico Varandas terá como opositores Ricardo Oliveira e Nuno Sousa anunciou a resolução de um dos pontos mais vezes aflorado nas últimas três semanas de campanha eleitoral. E, também esta sexta-feira, o atual líder que concorre a um segundo mandato explicou em conferência os contornos da operação.

“Hoje é um dia histórico para o Sporting. Como era sabido, o Sporting tinha a hipótese de comprar os VMOC até dezembro de 2026. Sem isso perderia a maioria do capital social da SAD. Quatro anos e nove meses antes, conseguimos. Era um dos grandes objetivos do nosso mandato. Há eleições e quem quer que seja o vencedor tem este problema resolvido: o Sporting é dono da maioria da SAD”, frisou Varandas.