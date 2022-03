Este artigo é da responsabilidade da Compal

É verdade. O corpo tem o seu próprio sistema de desintoxicação, bastante eficaz. Para que funcione bem, o segredo está nos hábitos saudáveis.

Muito se fala sobre as dietas detox, que prometem eliminar as toxinas do nosso corpo. Existem vários regimes alimentares de desintoxicação, que podem incluir a adoção de um determinado tipo de dieta (por exemplo, com sumos ou apenas fruta e vegetais), eliminação de certos alimentos (como trigo e laticínios), jejum por um período específico de tempo ou até toma de suplementos. A sua duração também varia muito: pode ser feito durante um dia ou mesmo até um mês.

Mas sabia que o organismo tem o seu próprio sistema de desintoxicação. As toxinas são removidas do corpo pelo fígado e pelos rins, que decompõem e excretam estas toxinas como parte da sua função normal, independentemente da dieta.

Sobre a dieta detox

Por serem tão restritivas, estes tipos de dieta, a curto prazo, parecem de facto contribuir para a perda de peso. No entanto, não são sustentáveis durante muito tempo, e o peso perdido é facilmente recuperado quando são retomados os hábitos alimentares anteriores.

Uma restrição calórica significativa e a eliminação de determinados alimentos neste tipo de dietas também pode ser perigoso, precisamente por não ser fornecida a energia suficiente ou os nutrientes necessários para a saúde e bem-estar em geral. De forma continuada, a saúde física e mental pode ser prejudicada, e pode ainda ser comprometido o normal funcionamento do fígado e dos rins, os grandes responsáveis pelo processo de desintoxicação.

Posto isto, o ideal é deixar que seja o nosso próprio sistema de desintoxicação a fazer a eliminação das toxinas, o que só é possível através de uma alimentação completa, equilibrada e variada. E não se esqueça: antes de iniciar um novo regime alimentar, é importante que se aconselhe junto do seu médico ou nutricionista.

O papel da fruta e legumes

A fruta e os legumes podem e devem fazer parte de uma dieta saudável e equilibrada. Por dia, devemos comer pelo menos cinco porções – fruta fresca ou em doses prontas a consumir, legumes em salada, cozinhados ou na sopa, sumos de fruta e legumes, são diversas as formas de garantir que ingerimos as quantidades recomendadas. Estes dois grupos de alimentos são fontes muito importantes de nutrientes amigos de uma boa saúde. Embora seja ótimo que algumas destas dietas promovam a ingestão de muita fruta e hortícolas, individualmente, nenhuma fruta ou legume é capaz de fornecer todos os nutrientes que precisamos para manter uma boa saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como manter o nosso sistema de desintoxicação a funcionar bem

Alguns gestos que podem contribuir para que o sistema de desintoxicação do nosso organismo funcione bem são:

1. Se fuma ou bebe, está na hora de parar

Tanto o tabaco como o álcool são duas substâncias que podem perturbar o normal funcionamento do organismo. Sobretudo o álcool pode ser bastante prejudicial para o fígado, o órgão que tem um papel tão importante a desintoxicar o nosso corpo. Por isso, é recomendado reduzir ou até mesmo abandonar por completo o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.

2. Adotar uma dieta rica em nutrientes

Uma alimentação completa, variada e equilibrada está na base de um corpo são, garantindo o funcionamento adequado dos órgãos que tem o papel de eliminar as toxinas.

A dieta mediterrânica pode ser uma boa referência, incluindo recomendações como:

Elevado consumo de produtos vegetais, como fruta, hortícolas, leguminosas, cereais integrais e frutos secos;

Consumo moderado de laticínios, preferindo as versões magras;

Consumo moderado de carne e frequente de pescado, incluindo os peixes gordos;

Água como bebida de eleição, ao longo do dia e à refeição;

Azeite como principal gordura para cozinhar e temperar, mas em quantidades moderadas;

Redução do consumo de sal, recorrendo às ervas aromáticas e especiarias para dar sabor.

3. Beber muita água

Recomenda-se pelo menos 1,5L por dia, mas dois bons truques são prevenir a sensação de sede, que já é indicador de desidratação, e garantir que a urina apresenta uma tonalidade clara.

4. Dormir bem

Ainda que possa não ter uma relação direta com a eliminação de toxinas, é determinante para uma boa saúde em geral. Por isso, a qualidade do sono deve ser garantida.

Conheça receitas com grão-de-bico!

Fontes:

Medical News Today

Cleveland Clinic

Eufic

NHS

Saiba mais em compal.pt