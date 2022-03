Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-xadrezista e ativista político Garry Kasparov criticou esta segunda-feira o Comité Olímpico Internacional (COI) e a FIFA, acusando as instituições desportivas de serem “ferramentas de ditadores” como o Presidente russo, Putin.

Em entrevista à emissora pública alemã ARD, Garry Kasparov afirmou que não apenas todos “eles têm relações diretas ou indiretas com os Putins deste mundo”, como essas relações terão mesmo contribuído para cimentar a ascensão “agressiva” do presidente da Rússia.

Em causa, explicou o ex-xadrezista e ativista político, natural da República Socialista Soviética do Azerbaijão, está, por exemplo, a atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e do Campeonato do Mundo de 2018 àquele país.

Desde os Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, durante a vigência do regime nazi, acrescentou Kasparov, que os grandes eventos desportivos têm servido aos ditadores para, de alguma forma, limparem a sua imagem. “Putin colou-se ao livro didático mas optimizou-o porque tinha mais dinheiro do que qualquer ditador no passado.”