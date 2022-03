Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao oferecer um SUV de dimensões generosas e equipado com uma mecânica híbrida plug-in, a Mazda tem tudo para satisfazer os clientes que tradicionalmente adquirem SUV topos de gama, com cerca de 4,8 metros de comprimento. Associa a isto o facto de a potência conjunta atingir 327 cv, o que permite antecipar um nível de prestações entusiasmantes.

O CX-60 assume-se como um SUV maior do que o CX-5, o que vai permitir ao construtor nipónico bater-se no segmento dominado pelos Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC e Volvo XC60. Com 4,745 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,68 m de altura, o maior dos SUV europeus da Mazda exibe uma distância entre eixos generosa (2,87 m) e anuncia uma bagageira com 570 litros.

O CX-30 disponibiliza versões a gasolina e a gasóleo, sendo o primeiro o e-Skyactive X, um 3.0 com seis cilindros em linha associado a um sistema mild hybrid a 48V, e o segundo motor o e-Skyactive D, um 3.3 igualmente com seis cilindros em linha e uma solução mild hybrid, cujos valores de potência e binário ainda não foram anunciados. Mas o motor mais importante da gama, em termos comerciais, será o híbrido plug-in, por permitir aceder às vantagens fiscais concedidas a este tipo de mecânicas.

No interior, a Mazda promete espaço, requinte e muito equipamento 8 fotos

O CX-60 PHEV monta um motor evoluído a partir do já conhecido 2.5 com quatro cilindros a gasolina, de que extrai 191 cv e 261 Nm. Este motor de combustão é reforçado por uma unidade eléctrica com 136 cv e 250 Nm, o que eleva a potência total para os já mencionados 327 cv. O motor eléctrico é alimentado por uma bateria colocada entre os bancos da frente e traseiros, possuindo uma capacidade bruta de 17,8 kWh (14,5 kWh úteis). É este acumulador, que recarrega em AC até 7,2 kW, que garante a possibilidade de percorrer 63 km em modo eléctrico.

Anunciando um consumo médio de 1,5 l/100 km, a que correspondem emissões de apenas 33 g de CO 2 /km, segundo o método WLTP, o Mazda CX-60 PHEV recorre aos 327 cv e 500 Nm de binário para ir de 0-100 km/h em 5,8 segundos, estando limitado a 200 km/h de velocidade máxima. O SUV japonês inclui ainda os mais recentes argumentos em matéria de equipamento, de conforto e de ajuda à condução, de que falaremos posteriormente, aquando da apresentação nacional do modelo.