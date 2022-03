Os ministros dos Negócios Estrangeiros russo e ucraniano não ofereceram à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) quaisquer garantias sobre a proteção das instalações nucleares ucranianas durante as conversações na Turquia.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o chefe da diplomacia ucraniana, Dimitro Kuleba, em Antalya para conversações sobre a segurança das centrais nucleares.

Contudo, Grossi disse ter observado indicadores positivos da reunião. “A Ucrânia e a Federação Russa querem trabalhar connosco, concordaram em trabalhar connosco”, disse, salientando esperar que novas conversações com ambas as partes se realizem em breve.

“Encontro construtivo e importante com Sergei Lavrov em Antalya, Turquia, esta tarde. Estamos a fazer progressos na segurança das instalações nucleares na Ucrânia”, escreveu Grossi, na rede social Twitter.

Constructive and important meeting with @mfa_russia's Sergei Lavrov in Antalya, #Turkey this afternoon. We are making progress on the safety and security of nuclear facilities in #Ukraine. pic.twitter.com/baT9BlSpyD

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 10, 2022