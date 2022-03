Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A festa de despedida da fábrica onde se podia beber um copo de cerveja desde 2017 já tem data marcada e está mesmo quase. Depois de praticamente dois anos a anunciar a saída das instalações em Marvila, a MUSA despede-se do bairro no último fim de semana do mês, já a 26 e 27 de março. “Adeus até um dia. Temos pena mas não podemos mais ficar”, arranca a publicação da cervejaria artesanal no Instagram que dá conta da transição em curso. “Agora a sério. Sem lamentos, nem lamúrias e lamechices. Vamos fechar as torneiras, cortar o pio aos amplificadores e desligar os fornos da Fábrica Musa. É o último mês no número 83 da Rua do Açúcar e, por isso, vamos festejar. Juntem-se a nós. Vamos partir esta p**** toda!”, convida a gerência.

Já há nova localização mas é segredo: “no fim do mês, em princípio há novidades, mas como dependemos de fatores externos – obras, autorizações e por aí fora – preferimos anunciar com tudo pronto”, explica a responsável pelo marketing e comunicação da MUSA. Até lá, as cervejas artesanais vão continuar disponíveis na MUSA da Bica, na loja online e, no Porto, na MUSA das Virtudes. Por agora, todos os caminhos vão dar à festa de despedida.

Antes do momento auge, do último fim de semana do mês, todas as quartas, quintas e sextas são dias para celebrar as últimas duas semanas da Fábrica da MUSA. Este sábado, dia 11, o “casal maravila” Luís Severo e Catarina Branco sobem ao palco logo a partir das 22h30. Domingo, há Cobra Coral, Gautier e Shaka Lion, logo a partir das 18h.

Seguem-se dias de animação com a performance ‘Santos da Casa Fazem Milagres’, quinta-feira, dia 17 e as atuações de Benjamim X, Bruno Pernadas e João Vaz Silva na sexta-feira seguinte. Último sábado antes da ‘Festa de Despedida da Fábrica MUSA – Adeus até um dia’, dia 19 é dia de festejar o aniversário NKOTB Late. Quinta-feira, 24, há Pub Quizadilla e Sexta, 25, os Djs Sampaio e Progressivu.

Em Marvila desde 2017, a fábrica da MUSA foi até agora um dos inquilinos mais populares desta área da nova Lisboa. Tal como contava o Observador, em janeiro de 2020, estes produtores de cerveja artesanal tiveram ordem do senhorio para desocupar o espaço, já lá vão cerca de dois anos. Antes, já os restaurantes Dinastia Tang e Aquele Lugar Que Não Existe viram recusadas as tentativas de renovação de contratos de aluguer. Aconteceu a toda a correnteza de armazéns que fica entre os números 75 e 107 da Rua do Açúcar.