Mais de duas semanas depois do início da guerra, a ofensiva russa começou a atacar a zona oeste da Ucrânia, que até agora tinha sido poupada no conflito. Esta sexta-feira foram relatados bombardeamentos em cidades perto da fronteira com a Polónia e também em locais que se aproximam da fronteira com a Roménia, dois territórios que integram a NATO. Ao mesmo tempo, os combates intensificam-se em Kiev, com as tropas russas cada vez mais próximas do coração da capital ucraniana.

O exército russo destruiu o aeródromo militar ucraniano de Lutsk, uma cidade que fica a apenas 87 quilómetros de distância da Polónia. Segundo o autarca local, Ihor Polishchuck, o local foi atingido com quatro mísseis e terá sido atingida ainda uma fábrica próxima do aeródromo.

“É difícil dizer por que razão estes ataques aéreos foram realizados, já que o nosso aeródromo estava fora de serviço desde 24 de fevereiro, quando foi bombardeado pela primeira vez”, afirmou Ihor Polishchuck, sublinhando que “o aeródromo foi completamente destruído, assim como o seu armazenamento de combustível” e que este novo ataque “foi apenas para aumentar o pânico e o medo entre a população”. Polischuk pediu aos habitantes para que se deslocassem rapidamente para os locais de refúgio, depois das primeiras explosões ouvidas perto do aeródromo.

Pouco tempo depois, seguiu-se um novo ataque na zona Oeste, desta vez em Ivano-Frankivsk, a 153 quilómetros da fronteira com a Roménia. De acordo com uma informação publicada nas redes sociais de Mijailo Podoliak, conselheiro-chefe do gabinete do presidente ucraniano, foram registadas “três grandes explosões” nesta cidade com cerca de 230 mil habitantes. O governante denunciou ainda que “as grandes cidades ucranianas estão novamente a ser alvo de ataques devastadores”.

Ukrainian big cities are again subjected to devastating blows. The 1st explosions took place in Lutsk shutting down 2 boiler houses. Ivano-Frankivsk – 3 powerful explosions. Dnipro is also under attack. Russia's destructive war against civilians and major ???????? cities continues… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022

Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, informou, citado pelas agências noticiosas russas, que os ataques às bases aéreas dessas localidades foram “de longo alcance e com alta precisão” e neutralizaram os aeródromos de Lutsk e Ivano-Frankivsk.

Segundo fontes do governo ucraniano, citadas pelo El País, estes novos bombardeamentos a oeste poderão fazer parte de uma estratégia de Vladimir Putin, presidente da Rússia, para dificultar a logística e o transporte de recursos vindos dos países aliados, como é o caso da Polónia e da Roménia.

As tropas russas atacaram ainda esta sexta-feira a cidade de Dnipro, a leste da zona central e um ponto de transporte muito importante para a Ucrânia. Os bombardeamentos ocorreram num jardim de infância, em apartamentos e numa fábrica de calçados. Houve pelo menos uma vítima mortal.