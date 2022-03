Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ideia não é o confisco permanente pelo Estado britânico, mas explorar outras opções legais. Michael Gove, membro do Governo de Boris Johnson, que detém a pasta da Habitação, anunciou a intenção de usar as casas de oligarcas russos sancionados no Reino Unido para acolher refugiados ucranianos.

As declarações foram feitas domingo de manhã durante uma entrevista à BBC. “Quero explorar uma opção que nos permita usar as casas e as propriedades de indivíduos sancionados para fins humanitários”, explicou o governante. Apesar de revelar essa intenção, Gove afirmou que há barreiras legais que impedem determinadas ações do Estado e que não está a falar de “confisco permanente”.

“O que estamos a dizer é: ‘se está sancionado, se está a apoiar Putin, se esta casa está aqui [Reino Unido], então não tem o direito de usá-la ou de obter lucros com ela. E, se pudermos usá-la para ajudar os outros, vamos fazê-lo.’” No entanto, Gove não detalhou que mecanismos legais poderiam ser usados, mas acrescentou que o Reino Unido está a estudar como fortalecer as medidas em vigor que impedem os oligarcas russos de vender as suas propriedades no Reino Unido.

“Se a sua riqueza e a sua influência estão a ser usadas para apoiar Putin, tendo em conta o que ele está a fazer, então terá de arcar com as consequências”, concluiu o governante.