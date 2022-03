Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos nove pessoas morreram hoje e 57 ficaram feridas num bombardeamento que ocorreu esta manhã numa base militar perto de Lviv, no oeste da Ucrânia, de acordo com um primeiro balanço das autoridades militares regionais ucranianas. “Infelizmente, 57 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, nove heróis morreram”, indicou o governador militar da região de Lviv, Maxim Kozitsky, na plataforma Telegram.

According to Lviv Regional Administration: “Russian Armed Forces shelled at least eight missiles at the International Center for Peacekeeping and Security military training base in Lviv Oblast this morning.” ????Lviv#StopRussianAggression#closeUAskyNOW — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 13, 2022

O presidente da câmara municipal de Lviv, Andriy Sadovy, cuja cidade se situa a cerca de 40 quilómetros da base militar, adiantou o mesmo balanço do bombardeamento russo contra o Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança. O Governador de Lviv anunciou que foram disparados mais 30 mísseis pelas tropas russas.

O representante do Ministério da Defesa da Ucrânia Oleksii Reznikov, condenou o ataque aéreo da Rússia ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, chamando-o de “ataque terrorista” à paz e à segurança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Este é um novo ataque terrorista à paz e segurança perto da fronteira UE-OTAN”, twittou Reznikov na sua conta oficial, acrescentando que “deve ser tomadas medidas para impedir isso”. O mesmo governante afirmou que ainda estão a tentar estabelecer contacto com os instrutores militares estrangeiros que se encontravam no local no momento do ataque.

Nine dead, 57 injured at the Lviv military base that was struck by Russian air missiles overnight, local authorities said Sunday.

Foreign instructors work at the military base about 12 miles from the Polish border, the Ukrainian defense minister said. https://t.co/K24Trg9Uw3 — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 13, 2022

Ao jornal britânico The Guardian, trabalhadores de emergência descrevem “um ataque com foguetes” e um número de mortos superior ao relatado, revelando que o episódio matou 20 pessoas. O Kremlin ainda não comentou o ataque.

Segundo a CNN Internacional, esta é um grande base militar que realizou exercícios de treinamento com militares ocidentais, inclusive dos Estados Unidos. No outono passado, realizou o exercício militar Rapid Trident, um exercício militar multinacional ucraniano-americano, de acordo com a página oficial do Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia.