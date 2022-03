Vídeo mostra Zelensky a visitar soldados feridos em combate em Kiev

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente ucraniano visitou este domingo os combatentes que ficaram feridos na sequência dos confrontos com as tropas russas no país; e os profissionais de saúde que estão a acudi-los. Num vídeo publicado na conta de Telegram e depois no mural de Facebook, Volodymyr Zelensky surge acompanhado por membros do governo e militares ucranianos num hospital militar ocupado por soldados ucranianos abatidos em combate contra as forças invasoras.