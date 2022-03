Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta segunda-feira, 19.º dia de guerra, Kiev mantém-se sob pressão: um edifício residencial, no bairro de Obolon, foi atacado por forças russas, com pelo menos dois mortos. Às portas da capital foi bombardeada uma fábrica de produção de aeronaves Antonov. E ficou a saber-se que a grávida transportada numa maca depois do ataque à maternidade de Mariupol — fotografia muito difundida na altura — morreu, tal como o bebé.

Fica aqui um ponto de situação, e pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador.

O que aconteceu durante a madrugada?

A quarta ronda de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia foi marcada para as 8h30 (hora de Lisboa), mas desta vez acontece por vídeo-conferência, ao contrário dos encontros anteriores.

A madrugada foi marcada por ataques em diferentes pontos do território ucraniano. Um incêndio eclodiu num edifício residencial no bairro de Obolon, em Kiev, depois de bombardeamentos, com registo de pelo menos um morto e três feridos, até ao momento, continuando ainda as operações de buscas (fotos abaixo do Twitter do Serviço de Emergência da Ucrânia). Também nos arredores de Kiev, a fábrica de produção de aeronaves Antonov, uma importante base aérea militar das forças ucranianas, foi bombardeada.

Оперативна інформація щодо пожежі в Оболонському районі Києваhttps://t.co/4AZn0B3idk pic.twitter.com/GFZF0Cc3Dp — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 14, 2022

Em Rivne, no noroeste da Ucrânia, um ataque aéreo russo danificou a torre de televisão da cidade.

da cidade. A mulher grávida que ficou ferida e cuja foto a ser transportada numa maca foi muito divulgada há dias na sequência de bombardeamentos russos a uma maternidade em Mariupol, não sobreviveu: morreu nas últimas horas, tal como o bebé.

Ainda durante a noite, chegou a notícia de que a Rússia pediu à China apoio militar , nomeadamente com o fornecimento de armas, para as tropas russas que estão em território ucraniano. A notícia, avançada pelo New York Times, foi desmentida na manhã de segunda-feira pelo porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China , que nega que o Kremlin tenha pedido ajuda militar. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que as forças navais russas estabeleceram um “ bloqueio distante da costa ucraniana do Mar Negro , isolando efetivamente a Ucrânia do comércio marítimo internacional”. O Presidente ucraniano voltou a apelar ao fecho dos céus da Ucrânia, através da criação de uma zona de exclusão aérea, com um aviso aos países da NATO: “Se não fecharem o nosso céu, é uma questão de tempo até que os mísseis russos caiam no vosso território.”



Se quiser saber tudo o que aconteceu no domingo, pode ler aqui, no nosso ponto de situação do 18.º dia da guerra.