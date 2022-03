Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 18.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 18.º dia de guerra, os russos lançaram um ataque aéreo muito próximo da fronteira com a Polónia, país da NATO, atingindo o Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança. O número de baixas ainda não é certo, mas aponta-se para dezenas de mortos e centenas de feridos, com atualizações constantes do balanço.

Este domingo, os bombardeamentos continuaram em várias cidades e mais um autarca ucraniano foi raptado pelas tropas militares russas.

Fica aqui um ponto de situação, e pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador.