Chèvre: um ícone à mesa portuguesa

Atualmente, a queijaria produz cerca de 100 chèvres por dia, sendo que a produção leva um mês e meio. Tudo é feito com calma e carinho, traduzindo-se num produto compacto, intenso e marcante. Tal e qual como as características do novo Fiat (500)RED.

Falamos de um carro elétrico perfeito para viagens dentro da cidade ou até no interior do nosso País. Tudo graças à tecnologia que torna a viagem bem mais segura, através do Cruise Control que mantém a velocidade na autoestrada, ou com a ajuda de um sensor que deteta fadiga.

O Fiat (500)RED tem estilo, é elegante e inovador. Neste automóvel, vai ter ao seu dispor um copiloto que garante total confiança quando estiver ao volante. Graças à tecnologia deste RED, vai estar mais seguro do que nunca. O sistema Copiloto Fiat com Traffic Jam Assist vai manter a distância do automóvel, acelerar, travar e mantê-lo no centro da faixa de rodagem de forma autónoma. Mas não fica por aqui: para evitar ou diminuir os acidentes, seja com automóveis, peões ou ciclistas, o Fiat (500)RED envia um alerta acústico e visual ao condutor. Caso o condutor não reaja, o sistema trava o próprio o veículo.

No segundo episódio desta webserie, Joana Barrios, a bordo do Fiat (500)RED, convida-o a descobrir esta iguaria que, apesar de ser originalmente francesa, ganhou o respeito de qualquer ribatejano e português.

